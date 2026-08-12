תפנית דרמטית בפרשת היעלמות הישראליות בווינה

תעלומת ההיעלמות באירופה נכנסת ליומה השישי: בעוד מאמצי הניתוח והאיתור אחר מלי וליאל יהלומי (אם ובתה) נמשכים בווינה, משטרת אוסטריה מוסרת היום (רביעי) התייחסות רשמית ראשונה לאירוע ומנסה להרגיע את החששות מפני אירוע חבלני או פלילי.
במענה לפניית mako, מסרה משטרת וינה כי "המשטרה נקטה צעדים לפני כמה ימים לאחר היעלמותן של שתי הנשים מישראל, שדווחה בפומבי. נכון לעכשיו, אין אינדיקציות למעשה פלילי. כל הצעדים הסטנדרטיים שחלים על מקרי נעדרים ננקטו באירוע זה, בשיתוף פעולה עם הנציגות הדיפלומטית הישראלית באוסטריה".
פרטים חדשים מעמיקים את התעלומה
כזכור, השתיים יצאו לטיול יום הולדת משותף שכלל מעבר מפראג לווינה, ונותקו עמן כל ערוצי התקשורת מיום שישי האחרון. החשש הכבד בקרב המשפחה והרשויות הוחמר לאחר שלא התייצבו לטיסתן המתוכננת בחזרה לישראל, מה שהוביל את שגרירות ישראל לפרסם קריאה דחופה לעזרת הציבור ואת הבן רונן להמריא מידית לאוסטריה כדי לנהל את החיפושים מקרוב.
כעת, ככל שעובר הזמן, מתגלים פרטים חדשים המנסים להרכיב את פאזל היעלמותן. על פי המידע המעודכן, אף שהשתיים שומרות שבת ויצרו קשר אחרון עם המשפחה בארץ לפני כניסת השבת, עולה כי במהלך השבת עצמה הן יצאו מהמקום בו שהו כשהן נושאות עמן את כל ציודן האישי והלכו לעבר תחנת הרכבת המקומית. בנוסף, נחשף כי השתיים משכו סכום כסף גדול.