תפנית דרמטית בפרשת היעלמות הישראליות בווינה

מלי וליאל יהלומי ( באדיבות המשפחה )

תעלומת ההיעלמות באירופה נכנסת ליומה השישי: בעוד מאמצי הניתוח והאיתור אחר מלי וליאל יהלומי (אם ובתה) נמשכים בווינה, משטרת אוסטריה מוסרת היום (רביעי) התייחסות רשמית ראשונה לאירוע ומנסה להרגיע את החששות מפני אירוע חבלני או פלילי.

במענה לפניית mako, מסרה משטרת וינה כי "המשטרה נקטה צעדים לפני כמה ימים לאחר היעלמותן של שתי הנשים מישראל, שדווחה בפומבי. נכון לעכשיו, אין אינדיקציות למעשה פלילי. כל הצעדים הסטנדרטיים שחלים על מקרי נעדרים ננקטו באירוע זה, בשיתוף פעולה עם הנציגות הדיפלומטית הישראלית באוסטריה".

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