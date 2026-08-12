רביב דרוקר חושף: ההודעה שגדעון סער שלח לי בלילה ומחק

( חיים גולדברג / פלאש90 )

הכל החל כאשר העיתונאי רביב דרוקר פרסם טור דעה חריף נגד חבר הכנסת אחמד טיבי. שר החוץ גדעון סער, שביקש ככל הנראה לגלות סולידריות עם טיבי ולחזק את ידיו, ניסה לשלוח לו הודעת תמיכה פרטית שכללה קישור לטור לצד גידופים חריפים שיועדו לדרוקר, כולל המילים "כלב שחצן, שילך הביתה בעצמו".

אלא שכתוצאה מטעות בדיעון, סער שיגר את ההודעה ישירות למכשיר הטלפון של דרוקר עצמו. "כמה צבועים אפשר להיות?" בתוכניתו "חדר מלחמה" ב'חדשות 13', חשף דרוקר את השתלשלות האירועים וסיפר כי הבין מיד שההודעה יועדה למעשה לטיבי. דרוקר ציין כי מדובר בדוגמה נוספת ליחסים הקרובים וההדוקים שמטפחים בכירי הליכוד והימין עם טיבי מאחורי הקלעים, יחסים המנוצלים על ידי טיבי להישגים עבור הציבור הערבי.

עם זאת, דרוקר תקף בחריפות את הצביעות והפער בין הדיבורים בחוץ להודעות בחדרים הסגורים. לדבריו, מדובר בצביעות עמוקה מצד אנשי הליכוד, שבמשך עשורים מנהלים קמפיין בחירות נוקב תחת הסיסמה "ביבי או טיבי", אך ברגע האמת ומאחורי הגב מביעים תמיכה בחבר הכנסת מהסיעות הערביות ומייחלים להישארותו בזירה הפוליטית.

סער אמנם מיהר למחוק את סדרת ההודעות בסביבות השעה אחת וחצי בלילה, אך דרוקר הבהיר בשידור כי המחיקה בדיעבד לא תצליח להעלים את הכתם הציבורי שנותר בעקבות המקרה.