שחקני הפועל תל אביב חוגגים ( דני מרון/פלאש90 )

הפועל תל אביב העפילה הערב (חמישי) לשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג, לאחר שהפסידה 2:1 לקטוביץ' הפולנית אך שמרה על יתרון כולל של 3:2 משני המשחקים. האדומים יתמודדו בשלב הבא מול אטאלנטה מהליגה האיטלקית, יריבה קשה במיוחד שתפגוש את הישראלים במשחק רשמי ראשון שלה העונה.

המשחק בפולין התנהל כשהפולנים חייבים שני שערים כדי להשוות. אבל דווקא האדומים פתחו בצורה חיובית כאשר סתיו טוריאל מצא את הרשת בדקה ה-23 והעלה את חניכיו של אליניב ברדה ליתרון 0:1. השער העניק להפועל כרית ביטחון נוספת לקראת המשך ההתמודדות עם שלושה שערי יתרון

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