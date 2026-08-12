הפועל תל אביב העפילה הערב (חמישי) לשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג, לאחר שהפסידה 2:1 לקטוביץ' הפולנית אך שמרה על יתרון כולל של 3:2 משני המשחקים. האדומים יתמודדו בשלב הבא מול אטאלנטה מהליגה האיטלקית, יריבה קשה במיוחד שתפגוש את הישראלים במשחק רשמי ראשון שלה העונה.
המשחק בפולין התנהל כשהפולנים חייבים שני שערים כדי להשוות. אבל דווקא האדומים פתחו בצורה חיובית כאשר סתיו טוריאל מצא את הרשת בדקה ה-23 והעלה את חניכיו של אליניב ברדה ליתרון 0:1. השער העניק להפועל כרית ביטחון נוספת לקראת המשך ההתמודדות עם שלושה שערי יתרון
הפולנים לא ויתרו והצליחו להחזיר את עצמם למשחק בדקות הסיום. בדקה ה-83 כבש שקורין את שער השוויון וקבעה 1:1, ובדקה ה-90 הגיע פנדל שהעניק לקבוצה הפולנית יתרון 2:1 במשחק. למרות הלחץ בדקות האחרונות, הפועל תל אביב הצליחה לשמור על היתרון הכולל ולהבטיח את המעבר לשלב הבא.
בשלב הפלייאוף תפגוש הפועל תל אביב את אטאלנטה מהליגה האיטלקית, קבוצה שנחשבת ליריבה קשה במיוחד. עם זאת, לאדומים יש יתרון מסוים: בעוד שלאיטלקים מדובר במשחק רשמי ראשון העונה, חניכיו של אליניב ברדה כבר אחרי חמישה משחקים לפחות ומקווים לנצל את היתרון הזה כדי להפתיע.
הפועל תל אביב מצטרפת להפועל באר שבע שעלתה אתמול לראשונה בתולדותיה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, בו תתמודד מול סבאך הקזאחית. יריבה שהפועל באר שבע יכולה לעבור ולרשום היסטוריה כקבוצה הישראלית הרביעית בליגת האלופות.