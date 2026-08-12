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חדשות פוליטי מדיני

ישראל אישרה: אלו המדינות שיפרקו את חיזבאללה

גורמים בינלאומיים מדווחים כי ישראל ולבנון גיבשו רשימה מוסכמת של מדינות שישלחו כוחות ללבנון, כחלק מהמשימה לפירוק חיזבאללה מנשקו ופירוז דרום המדינה

20:50
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ישראל, ממשלת לבנון וארצות הברית הגיעו לסיכומים פורצי דרך במגעים לעסקה משולשת, שתכלול את פירוק חיזבאללה מנשקו, על פי מספר דיווחים, לבנון וישראל הגיעו להסכמות על איזה מדינות יכולות לשלוח כוחות לסייע בפירוק חזיזבאללה.

על פי הדיווחים ממקורות בכירים ששוחחו עם גורמי תקשורת בינלאומיים, בסדרת הפגישות האחרונות ישראל ולבנון גיבשו תחת פיקוח אמריקאי, רשימה של בעלות ברית ומדינות, אשר שתיהן מוכנות שיקחו חלק בפירוקו של חיזבאללה מנשקו.

הרשימה, על פי הדיווחים כוללת כוחות מ-בריטניה, איטליה, שווייץ ואינדונזיה, שיפעלו ככל הנראה תחת מנדט בינלאומי, שיכלל בהסכמים העתידיים בין המדינות.

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