הפרקליטות התקפלה ברגע האחרון: ההצעה המפתה ליונתן אוריך

פרקליט המדינה התנגד נחרצות להגעה להסדר טיעון עם יונתן אוריך בפרשת הבילד, כך חשף הערב (רביעי) אבישי גרינצייג.

על פי הדיווח, פרקליט מחוז מרכז חיים ויסמונסקי סיכם עם סנגורו של יונתן אוריך על הסדר טיעון בפרשת הבילד, במסגרתו הוא ירצה 9 חודשי עבודות שירות. ויסמונסקי העלה את ההצעה למעלה לצורך קבלת אישורים.

היועצת המשפטית לממשלה תמכה בהסדר, אולם בישיבה שהתקיימה עם פרקליט המדינה, הוא הביע התנגדות ולמעשה הטיל ווטו על ההסדר הזה. היועמ״שית החליטה לא להתעקש, בגלל שמדובר בתיק שנמצא בסמכות פרקליט המדינה - ולכן המגעים קרסו.

באותה ישיבה, אמר איסמן שהוא מוכן להסדר טיעון רק אם ייגזרו על אוריך 12 חודשי מאסר בפועל.ההצעה נדחתה על ידי אוריך. ומאז לא התקיימו מגעים חדשים.

היועמ״שית ופרקליט המדינה מסרו בתגובה: ״הפרסום כולו שקרי״