סקר מנדטים: בנט בשפל חדש, איזנקוט חוגג ונתניהו בצרות

סקר מנדטים חדש שמתפרסם הערב (רביעי) בערוץ 13, מציג עדיין תמונה בעייתית עבור נתניהו.

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, היא המפלגה הגדולה ומקבלת 23 מנדטים, מיד אחריה הליכוד עם 21 מנדטים. בנט בשפל חדש של 12 מנדטים, מפלגת הדמוקרטים עם 11 מנדטים, ישראל ביתנו עם 10, עוצמה יהודית ויהדות התורה, כל אחת מהן עם 8 מנדטים.

ש"ס עם 7 מנדטים, חד"ש תע"ל עם 6 מנדטים, רע"מ והציונות הדתית כל אחת מהן עם 5 מנדטים, בית ציוני בראשות טרופר והנדל עם 4 מנדטים, בל"ד, ארדן ואדלשטיין וכחול לבן לא עוברות את אחוז החסימה.

גוש האופוזיציה כפסע מהקמת ממשלה עם 60 מנדטים וגוש נתניהו עם 49 מנדטים בלבד.