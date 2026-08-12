עירית לינור: זו הסיבה שיאיר גולן לא שריין את עינב צנגאוקר

סערת ביטול השריון של עינב צנגאוקר ברשימת 'הדמוקרטים' ממשיכה לעורר תגובות חריפות במערכת הפוליטית והתקשורתית. כעת מגיעה תגובה נוקבת במיוחד מצד העיתונאית והמגישה עירית לינור, שניתחה בטורה ב'ישראל היום' את המניעים מאחורי הצעד של יו"ר המפלגה, יאיר גולן.

"ייתכן שצנגאוקר נזנחה על ידי גולן מכיוון שהיא מזרחית מאופקים, ולא פרופסור אשכנזייה לפיזיקה", כתבה לינור בציניות. "ייתכן שגולן לא רצה לשנות את רשימת הדמוקרטים אחרי שזו נקבעה בפריימריז. וייתכן, רק ייתכן, שגולן לא צריך ברשימה עוד נציגה מהחניון התת־קרקעי של הנפש".

"נעדר מנגנון תרבותי מרסן"

לינור לא חסכה שבטה גם מגולן עצמו, והזכירה שורה של התבטאויות עבר שנויות במחלוקת מצידו: "גולן עצמו נעדר מנגנון תרבותי מרסן. הוא האיש שזיהה תהליכים נאציים בחברה הישראלית ובחר לאוורר את הבחנתו דווקא בטקס יום הזיכרון לשואה, בעודו במדים. גולן הצטרף להמונים שצרו על המספרה שבה שהתה שרה נתניהו, וקרא להמונים נוספים להצטרף. גולן קרא 'תתי־אדם' למתיישבי חומש וגם תרם לאנטישמיות העולמית את הביטוי 'מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב'".

"תעמידו את האיש ליד מיקרופון, והוא ירסס אותו באשד של מים עכורים", הוסיפה לינור. "ההבדל המרכזי בינו לבין עינב צנגאוקר הוא שבניגוד אליה – גולן לא יתרברב ביכולתו לנקות אסלות. שאר חברי הדמוקרטים לא שונים ממנו בהרבה, אבל גולן הוא האיד שעומד בראש הרשימה, והוא מצליח להתבטא באופן עדין ומידתי רק בכתב. למשל, כאשר הוא מתנצל בפני עינב צנגאוקר על הפרת ההבטחה".