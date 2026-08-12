המסר של פקיסטן לטראמפ: שתוק ותן לעבוד

מאחורי הקלעים, השיחות בניסיון להגיע להבנות בין וושינגטון וטהראן נמשכות, בתיווכן של מדינות ערביות ומוסלמיות אזוריות, כאשר פקיסטן מובילה את המאמץ.

מוקדם יותר היום הגיע שר ההגנה הפקיסטני לסבב שיחות נוסף בטהראן, משם המריא חזרה אל פקיסטן וקיים עדכון לראש הממשלה בתוצאות המגעים. על פי הדיווחים בהמשך לשיחות אלה, העבירו הפקיסטנים מסר לטראמפ כי הם 'אופטימיים' שניתן להגיע לתוצאות, אך שהדבר ידרוש זמן, מכיוון שאיראן חשה שהיא נמצאת בעמדת כוח.

הפקיסטנים עצמם העבירו מסרים לבית הלבן, כי כדאי ומומלץ להאריך את מסגרת ההבנות של הפסקת האש הראשונית מעבר ל-60 יום, בנוסף נמסר לכלי תקשורת ערבים כי הועברו מסרים כי ההתנגשויות המילוליות משני הצדדים 'אינן מועילות לתהליך' וכי מומלץ למתן אותן.

בסיכום הדברים, הפקיסטנים אכן מביעים אמון כי ניתן להגיע אל הבנות עם איראן, אך בעקבות תחושת הלחץ שמשדר הנשיא לסגור את הסיפור, ואורך הרוח שהאיראנים מנסים להציג, הדברים צפויים לקחת זמן ממושך.