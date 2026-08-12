דקות לפני הניתוח: שיחת הטלפון החריגה בין ביסמוט לנתניהו 

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, התראיין בערוץ 14, ושם סיפר על שיחת הטלפון המפתיעה שקיבל בנו מראש הממשלה בנימין נתניהו, דקות ספורות בלבד לפני שנכנס לניתוח לב פתוח מורכב.

ביסמוט שיתף על בנו דודי, שעבר לאורך חייו שני ניתוחי לב פתוח ושלושה צנתורים, וציין כי את הניתוח הראשון עבר כשהיה תינוק בן שלושה ימים בלבד. לדבריו, שנים לאחר מכן, רגע לפני שנכנס לניתוח השני והמורכב, הגיעה שיחת טלפון מפתיעה מראש הממשלה שביקש לשוחח ישירות עם הילד ולחזק את רוחו ברגעים הקשים.

ביסמוט סיפר כי השיחה ארכה כעשר דקות, בה פנה נתניהו לבנו וביקש לעודד אותו לפני הכניסה לחדר הניתוח.