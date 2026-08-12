טספאייה קסאו אביה של היימנוט קסאו ( צילום: פאולינה פטימר )

899 ימים אחרי שנעלמה בתו היימנוט ממרכז הקליטה בצפת, פונה טספיה קסאו היום (רביעי) במכתב מזעזע לראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני, בקריאה נואשת להצטרף למאמצי החיפוש. "899 ימים שאני נכשל במשימת חיי ואני מתעקש לשמור על התקווה, על האמונה", כותב האב השבור.

המכתב ייקרא במהלך מחאה שתתקיים הערב בסמוך למשרדי השב"כ, בצומת הרחובות חיים לבנון ובן ישי. קסאו הקריא את המכתב תחילה בשפה האמהרית, ולאחר מכן הוקרא תוכנו בעברית בפני המשתתפים.

"חלמנו על חיים כמו שהבטיחו לנו" במכתב הנוקב, מתאר קסאו את החלום שהפך לסיוט: "כשעלינו לישראל לארץ הקודש רצינו אשתי ואני לגדל בו את ילדינו בשמחה ובביטחון, חלמנו על חיים כמו שהבטיחו לנו בסיפורים ששמענו מילדות על ארץ חלב ודבש. אותם סיפורים שסיפרתי גם להיימנוט לפני שעלינו לישראל לבנות חיים ולבנות חלומות. הבטחתי לה, לאשתי ולכל ילדי שיהיה לנו טוב ובינתיים החלום שלנו הפך לסיוט עבור המשפחתי". "כאבא אני אמור לשמור על הילדים שלי, לוודא שהם בריאים, אהובים שיש להם אוכל ומיטה חמה", ממשיך קסאו. "899 ימים שאני נכשל במשימת חיי ואני מתעקש לשמור על התקווה, על האמונה. זו משמעות השם של הבת שלי, הילדה החייכנית, החריפה, החברותית וטובת הלב. הילדה שלי שהאמינה ועדיין מאמינה שאציל אותה. אנא תעזור לי".

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"אם הייתה בלונדינית חייה היו חשובים יותר?"

בחלק המרכזי של המכתב, מעלה קסאו את השאלה הכואבת ביותר: "אני עוצר מבעדי בכל הכח שלא לחשוב שזה קשור לצבע, אבל זה מאוד קשה שלא לחשוב איך דברים היו נראים אחרת אם אנחנו היינו נראים אחרת. אם היא הייתה בלונדינית חייה היו חשובים יותר? אם היא לא הייתה עולה חדשה, אתיופית, אז כבר הייתם מסייעים לנו?"

"תוכיחו לנו שזה לא כך, תוכיחו לי שלא עשיתי טעות שבאנו לכאן", קורא האב. "כאבא לאבא, תוכיח לי שארץ ישראל זה המקום הבטוח ביותר עבור היהודים".

הקריאה לשב"כ: "יש לכם את הידע והכלים"

קסאו מפנה את מבטו ליכולות המיוחדות של השב"כ: "אין מקום בעולם עם יכולות כמו שיש לשב"כ. עקבתי ביחד עם כל אזרחי ישראל בהמתנה להשבתם של החטופים, ראינו כיצד השב"כ יודע למצוא אותם במנהרות בידי אויב. עקבנו בדאגה אחר מקרה היעלמותו של הילד יובל קוגן והתגייסות השב"כ לאתרו. שמחנו כאילו מצאתם את אחד מילדינו כשנמצא בריא ושלם. שמענו על כניסת השב"כ לטפל בפשיעה בחברה הערבית אז למה רק בבת שלי לא?"

האב מסביר כי הבין מאנשי מקצוע שאחרי שנתיים וחצי, מורכב יותר לפענח ולשחזר את כיווני החקירה השונים. "לך ולארגון שאתה מנהל, יש את הידע, האנשים, הנסיון והכלים להשלים את החלקים בפאזל שיחזירו לי את הבת שלי. לכן אני מבקש, אני מתחנן שתעזרו להיימנוט שלי".

המחאה: דרישה לתוצאות, לא תירוצים

הפנייה מגיעה על רקע קריאת המשפחה לשב"כ להצטרף לחקירה, לאחר שלמשטרת ישראל אין כל קצה חוט בפרשה למרות הזמן הרב שחלף. במטה המאבק מזכירים כי השב"כ הקים לאחרונה יחידה ייעודית המשתמשת ביכולות מודיעיניות מתקדמות לחקירת פשיעה מאורגנת בחברה הערבית, ואף לקח חלק פעיל בחיפושים אחר הילד יובל קוגן.

"כאבא ואמא בנצ'י ואני עושים כל מה שאנחנו יכולים אבל זה לא מספיק בלעדיכם", חותם קסאו את מכתבו בתודה ובברכה. הקריאה החד-משמעית של המשפחה: לא עוד תירוצים – אלא תוצאות.

היימנוט קסאו, בת תשע, נעלמה ממרכז הקליטה בצפת בפברואר 2024. מחר יצוינו 900 ימים להיעלמותה.