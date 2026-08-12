צה"ל מודה: הוקפצו כוחות בגלל אימון פשיטה של חמאס

צה"ל מתייחס לראשונה לדיווחים על פריסת כוחות מוגברת והגברת הכוננות בעוטף, בעקבות חשדות לאימון צפוי של חמאס בימים האחרונים.

לאחרונה, דווח במספר גופי תקשורת כי בשבוע האחרון ביצע צה"ל הקפצת כוחות, והגברת כוננות משמעותית באזור העוטף והרצועה, בעקבות אנידיקציות וחשדות שעלו מהשטח כי חמאס מתכונן להוציא לפועל אימון מחבלים, וייתכן גם אימון בפלישה.

כוחות רבים הוקפצו לתגבור הכוחות בעוטף וברצועה, נפרסו אמצעי סיכול ואיסוף מידע, והועלתה הכוננות באופן רחב בגזרה, אך לבסוף על פי צה"ל לא זוהתה כל פעילות צבאית או בעלת אופי חשוד.

מדובר צה"ל נמסר כי: "בליל שלישי התקבל מידע על אימון מחבלים ברצועה והוגברה ההיערכות האיסופית והסיכולית, אך לא זוהתה התארגנות. אין שינוי בהוראות הפתיחה באש, בפריסת הכוחות או בשליטה בקו הצהוב".