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חדשות פוליטי מדיני

חיזוק נוסף: הדוברת של המפכ"ל לשעבר מצטרפת לבן גביר

נצ"מ בדימוס שרית פיליפסון, הדוברת של המפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו, במגעים להצטרף למפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות השר בן גביר

19:38
3 תגובות
בן גביר (יונתן זינדל/פלאש90)

נצ״מ בדימוס, עו״ד שרית פיליפסון, מונתה היום (רביעי) ליועצת דוברות והסברה לקמפיין הבחירות של מפלגת עוצמה יהודית.

בהודעה מטעם 'עוצמה יהודית' נמסר כי לפילפסון ניסיון רב שנים בהפעלת מערכות בתחום התקשורת והאסטרטגיה, לצד רקע משפטי משמעותי במסגרת תפקידיה לשעבר במשטרה, הכוללים בין היתר: ראש מחלקת תביעות תעבורה, דוברת משמר הגבול, דוברת מחוז דרום, סגנית ראש חטיבת דובר המשטרה, ורמ״ח שותפויות קהילה ותודעה, וכן קצינת קבילות שוטרים וסוהרים.

השר איתמר בן גביר מסר: ״אנחנו מקדמים בברכה את נצ״מ בדימוס, עו״ד שרית פיליפסון, שהפגינה בתפקידיה השונים מצוינות והובלה של מערכות מורכבות. שרית היא גם משפטנית, גם דוברת ואשת תקשורת מצוינת, ובעיקר אישה עם ערכים ושחקנית נשמה שתביא לעוצמה יהודית ערך רב, ומאחלים לה הצלחה רבה״.

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שיינדל
לפני שעה

כעובדת במערכת הבריאות אני רואה איך הכל נהיה קומבינות, הסיאוב הזה כבר קרה לנו בעבר ופגע בכל האזרחים! לא בשביל זה הצבעתי ליכוד בעבר, המדינה חייבת לחזור ליושר
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