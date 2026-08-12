חיזוק נוסף: הדוברת של המפכ"ל לשעבר מצטרפת לבן גביר

נצ״מ בדימוס, עו״ד שרית פיליפסון, מונתה היום (רביעי) ליועצת דוברות והסברה לקמפיין הבחירות של מפלגת עוצמה יהודית.

בהודעה מטעם 'עוצמה יהודית' נמסר כי לפילפסון ניסיון רב שנים בהפעלת מערכות בתחום התקשורת והאסטרטגיה, לצד רקע משפטי משמעותי במסגרת תפקידיה לשעבר במשטרה, הכוללים בין היתר: ראש מחלקת תביעות תעבורה, דוברת משמר הגבול, דוברת מחוז דרום, סגנית ראש חטיבת דובר המשטרה, ורמ״ח שותפויות קהילה ותודעה, וכן קצינת קבילות שוטרים וסוהרים.

השר איתמר בן גביר מסר: ״אנחנו מקדמים בברכה את נצ״מ בדימוס, עו״ד שרית פיליפסון, שהפגינה בתפקידיה השונים מצוינות והובלה של מערכות מורכבות. שרית היא גם משפטנית, גם דוברת ואשת תקשורת מצוינת, ובעיקר אישה עם ערכים ושחקנית נשמה שתביא לעוצמה יהודית ערך רב, ומאחלים לה הצלחה רבה״.