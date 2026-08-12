שינוי חד | ירידה בטמפ'; גשם ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה מעונן ותחול ירידה במידות החום. עם זאת עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה. הגשם חוזר וקיים צפי לשטפונות.

יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חםמעט מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך ‏מישור החוף. יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה, תורגש הקלה בעומסי החום. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי וקצר בפנים הארץ, ועקב כך קיים חשש קל משיטפון בזק בנחלי המזרח.

יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות רגילות לעונה. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי וקצר בפנים הארץ, ועקב כך קיים חשש קל משיטפון בזקבנחלי המזרח.

יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות רגילות לעונה. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי וקצר בפנים הארץ, ועקב כך קיים חשש קל משיטפון בזקב נחלי המזרח.