"החלטה מושחתת של הנשיא יצחק עמית"

בית המשפט העליון קבע היום (רביעי) פה אחד, כי חקירת הפצ"רית בפרשת שדה תימן, תחזור לפרקליט המדינה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף אותו על כך בחריפות. בדבריו הוא כתב: "‏ההחלטה המושחתת של השופט יצחק עמית להחזיר את חקירת הפצ״רית לפרקליט המדינה במסגרת טיוח הדלפת הסרטון שגרמה לנזק בלתי ישוער ללוחמי צה״ל הגיבורים, היא ביטוי נוסף לשיטת היד רוחצת יד של שופטי בג״ץ, הפרקליטות והיועמ״שית.

במקום שגלי בהרב תשב בחדרי החקירה בעצמה, היא תנהל את החקירה ותבטיח שחברתה שפגעה אנושות במדינת ישראל תצא מהפרשה החמורה ללא פגע. על זה בדיוק הבחירות. אם בע״ה תקום ממשלת ימין - יסתיים השלטון הדיקטטורי של החבורה הצבועה הזאת".