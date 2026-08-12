הליכוד זועמים: "ליברמן משקר, פוגע בביטחון ישראל"

בתגובה ראשונה לטענותיו של יושב ראש ישראל ביתנו, שטען לסיכומים סודיים בין נתניהו למועצת השלום הבינלאומית לעזה וקבלת תכתיבים ביטחוניים מצבא ארצות הברית, הליכוד טוען כי ח"כ ליברמן משקר ביודעין ופוגע בביטחון המדינה.

ממפלגת הליכוד תקפה את דבריי ליברמן וטענה: "אביגדור ליברמן משקר ביודעין, פוגע בביטחון מדינת ישראל וחושף את בורותו בהיבטים צבאיים מבצעיים".

בליכוד הוסיפו ושטחו את טענותיהם לעומק:

"הנה העובדות שמפריכות את כל התמונה השקרית של ליברמן:

1. הטענה שראש הממשלה אישר לכאורה סיכומים בין מנכ"ל מועצת השלום לחמאס - הם שקר. הדבר אף הוכחש ע"י מנכ"ל מועצת השלום. זוהי עוד עדות לרמת אמינותו של ליברמן.

2. צה"ל לא נסוג מהקו הצהוב ולא התבצע שום שינוי בפריסת כוחות צה"ל ברצועה. כפי שאמר ראש הממשלה נתניהו - צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהיא עד שהחמאס יתפרק מנשקו בכל הרצועה.

צה"ל ישאר האחראי לביטחון ישראל ויפעל בכל שטחי הרצועה כנדרש.

3. בניגוד לטענת ליברמן, הדרג המדיני הנחה את צה"ל במפורש לסכל כל איום על כוחותינו. כפי שפירסם דובר צה"ל ב- 10/8/26: "הוראות הפתיחה באש מאפשרות ללוחמים לסכל כל איום מיידי על הכוחות ואין כל שינוי בהן", כפי שקרה רק אתמול כשצה"ל סיכל צלף חמאס והיום כשסוכל מחבל בבית לאהיה שתכנן פגיעה בכוחותינו.

4. ביקור מפקד סנטקום בבסיס האמריקני בדרום בו מוצבים כוחות אמריקנים משקף שיתוף פעולה מלא ועמוק בין צה"ל לצבא ארה"ב".

מהליכוד המשיכו ועקצו את ליברמן על הממשלה האחרונה בה השתתף, והודיעו כי בניגוד לטענותיו, לא תהיה נסיגה אלא בתנאים שהציבה ישראל: "מכיוון שליברמן עדיין תחת אדי שיתוף הפעולה עם מנסור עבאס שאילץ אותו לקבל אישור על כל פעולה ממועצת השורא, הוא מכפיש שיתוף פעולה אסטרטגי אמיתי בין ישראל לארה"ב נגד איראן כדי להסיט תשומת לב משיתוף הפעולה שלו עם נציגי האחים המוסלמים בממשלה הקודמת.

בניגוד לליברמן, רה״מ נתניהו מתחייב שכל עוד הוא ראש הממשלה לא תהיה נסיגה ברצועת עזה לפני פירוק מלא של החמאס בכל הרצועה ולא תקום מדינה פלסטינית, לא ביו"ש ולא בעזה".

והזכירו כי ליברמן צפוי להקים מפלגה יחד עם אנשי שמאל כמו יאיר גולן ושותפות ערביות: "לעומתו, ברור שליברמן יצטרף שוב לממשלת השמאל שתהיה תלויה ביאיר גולן ובמפלגות הערביות ושתיסוג מרצועת עזה ותקים בה וביו"ש מדינה פלסטינית".