פלסטיני ביית צבייה; ספק אם תוכל לחזור שוב לטבע

הצביה שבויתה ( רשות הטבע והגנים )

שוב מקרה של ציד בלתי חוקי של חיות בר בישראל, הפעם פלסטיני מכפר באזור ג'נין לכד צבייה וביית אותה.

הלילה, במסגרת חיפוש שהתבצע בכפר שבגזרת חטיבת מנשה, נמצאה צביה ארץ ישראלית שהוחזקה במחסן כשעל צווארה קולר ופעמון. הפעילות, בה לקחו חלק לוחמי מג"ב, בילוש ומודיעין מג"ב יחד עם פקחי רשות הטבע והגנים, התבצעה לאחר שבשבועיים האחרונים התקבל מידע ברשות הטבע והגנים על צבייה שמוחזקת כחיית מחמד בבית פרטי. עם אימות המידע, חברו צוותי הרשות לצוות מג"ב שקד בלשי מג"ב חוף וביחד פעלו כדי להציל את הצביה. החשוד שנתפס בבית נעצר, נחקר על ידי חוקר רשות הטבע והגנים והודה במיוחס לו. נפתח נגדו הליך פלילי בחשד לציד בלתי חוקי, החזקה ופגיעה בחיית בר מוגנת שאסורה בהחזקה.

פעמון על הצוואר. הצביה בשבי ( רשות הטבע והגנים )

הצבייה הועברה להמשך טיפול ובדיקות בבית החולים לחיות בר בספארי רמת גן. בבדיקה ראשונית נראה כי הצבייה מוחתמת ושהתה זמן רב בשבי, היא איננה מפחדת מבני אדם ואף מחפשת בקרבתם - פעילות שאינה טבעית ואף מסוכנת לחיית בר.

מצבה הכללי נראה טוב אך ניכר כי צרכה תזונה לקויה. בית החולים ממשיך בהערכת מצבה, אך למרבה הצער בשל ההחתמה כרגע נראה כי לא תוכל לשוב לטבע. בימים הקרובים תיבחן האפשרות המתאימה ביותר להמשך החזקתה ורווחתה.

הצבייה עם פעמון על הצוואר ( רשותו הטבע והגנים )

בעלי חיים מוחתמים עשויים לחפש קרבת אדם, להתקרב לכבישים ולהתקשות להתקיים באופן טבעי. לכן, לא תמיד ניתן לשלבם חזרה בטבע שם מקומם.

ברשות הטבע והגנים מבקשים כי אם ידוע לכם על חיית בר המוחזקות בניגוד לחוק, יש ליצור קשר עם מוקד רשות הטבע והגנים במספר 3639*