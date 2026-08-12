עמית סגל מעריך: זה הסיכוי שנתניהו ייבחר לראשות הממשלה

הפרשן הפוליטי עמית סגל, הגיע היום (רביעי) לראיון ב-v1 אצל ליאל אלי, ונשאל מספר שאלות בנוגע לסוגיות הפוליטיות.

תחילה הוא נשאל האם נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא, והשיב: הייתי אומר שיש לו היום קצת פחות מ-50% סיכוי. בנוסף הוא טען כי מצבו של נתניהו אולי קצת יותר טוב מהסקרים.

עוד הוא אמר כי בנט עשה טעות חמורה כשהוא חבר ללפיד, אך גם בלי זה מצבו לא היה טוב.

בנוסף הוא אמר כי הוא לא סגור אפילו ב-70% למי הוא יצביע.