יעקב ברדוגו: "אני מתבייש בך, אבל טוב שעשית את זה"

יעקב ברדוגו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לסוגיית גיוס חרדים.

בדבריו הוא אמר כי: "יורם כהן אומר בקולו שהוא מוכן שעד 3% ממחזור הגיוס יקבלו פטור. איזנקוט דרש את גיוס כולם בוועדת חוץ וביטחון. חירבתם את היכולת לשלב את החרדים בחברה הישראלית.

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גיוס חרדים הוא דבר מאוד חשוב בעיניי, אבל לא פחות חשוב ממנו הוא החיבור בינם לבין החברה הישראלית. החברה הישראלית תהיה לאין ערוך טובה יותר, חזקה יותר ובריאה יותר ביום שעל חוטי הכביסה בבני ברק, בירושלים, באלעד ובבית"ר יהיו מדי צה"ל, והחרדים יפסיקו לפחד ללכת ברחובות ומהחרמות שמטילים עליהם קיצוניים. ויהיו פה אפילו אלוף ורמטכ"ל חרדי".

לסיום הוא הוסיף: "מי שהכשיל את זה הוא גדי איזנקוט. אני מתבייש בך, יורם כהן, אבל טוב שחשפת את האמת".