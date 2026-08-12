המתיישבים בתל תלפיות ( צילום: ללא )

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים מוקדם יותר היום (רביעי) הערכת מצב נוספת יחד עם מפקד פיקוד המרכז, ראש אגף המבצעים וראש חטיבת המבצעים בנוגע לאירועים המתמשכים במרחב קוסרה בבנימין. במסגרת ההערכה הנחה הרמטכ"ל על המשך הפעולות לחיזוק הסדר והשליטה המבצעית במרחב.

כחלק מההנחיות, הורה הרמטכ"ל על תגבור הגזרה בגדוד חי"ר סדיר נוסף. הגדוד, המצוי בימים אלה בריענון, יוקפץ לגזרה במטרה לחזק את השליטה המבצעית ולמנוע את המשך האירועים החמורים באזור. כמו כן, יעמדו כוחות נוספים בעתודה להפעלה ככל שיידרש.

על פי ההודעה מדובר צה"ל, הפעילות מתבצעת במאמץ רב-ארגוני עם משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, במטרה להשיב את הסדר, לשמור על הבטחון באזור וכן למצות את הדין עם הפורעים. הנחיות לכוחות בשטח לצד המשימה המרכזית והפעילות המתמשכת לסיכול טרור, תוך חיזוק ההגנה על ההתיישבות, הנחה הרמטכ"ל לחדד לכלל הכוחות בגזרת יהודה ושומרון את כללי ההתנהלות והפעלת הכוח באירועים מסוג זה. כזכור, צה"ל החל היום לפינוי נוסף של אוהלים שהקימו מתיישבים באזור הכפר קוסרה, בעקבות התרחבותו של מאחז תל תלפיות מעבר לשטח שבו הוקם במקור. בשנתיים האחרונות פינו כוחות הביטחון את המאחז מספר פעמים, אך לאחר כל פינוי חזרו המתיישבים למקום והקימו אותו מחדש.

על פי הדיווחים, בפעם הנוכחית לא חזרו המתיישבים רק לשטח המקורי של המאחז, אלא הרחיבו את הנוכחות בשטח והקימו כמה אוהלים במרחק של מטרים ספורים מבתי תושבים פלסטינים. בעקבות זאת נערכים במערכת הביטחון לפנות גם את האוהלים הללו.

רקע מתוח באזור

האזור סביב קוסרה מוכר כמוקד מתיחות ביטחונית מתמשכת. לפני מספר חודשים הוצת מסגד בכפר, כשליד המבנה רוססה הכתובת "נקמה בניהו" - בעקבות הפיגוע הרצחני בחוות גלעד בו נרצחו שני ישראלים. כוחות הביטחון פתחו אז בחקירה.

"נקמה בניהו" בכפר קוסרה ( שימוש לפי סעיף 27א )

ההתפתחויות האחרונות מציבות פעם נוספת את מאחז תל תלפיות במוקד פעילות האכיפה של כוחות הביטחון. למרות הפינויים החוזרים ונשנים שבוצעו בשנתיים האחרונות, המתיישבים שבו פעם אחר פעם אל השטח, וכעת נערכים הכוחות למהלך נוסף תוך תגבור משמעותי של הנוכחות הצבאית באזור.

דובר צה"ל הבהיר כי הצבא ממשיך לפעול בנחישות לשמירה על הביטחון והסדר במרחב, תוך שיתוף פעולה הדוק עם גורמי הביטחון הנוספים.