היעלמות הישראליות בווינה: מפכ"ל המשטרה בהנחייה דחופה

מלי וליאל יהלומי ( באדיבות המשפחה )

מפכ"ל המשטרה, רב־ניצב דני לוי, קיים היום (רביעי) הערכת מצב מיוחדת בנושא המאמצים לאיתור הישראליות מלי וליאל יהלומי, שאבד עמן הקשר מאז יום שישי האחרון בעיר וינה שבאוסטריה.

בהערכת המצב השתתפו ראש אגף החקירות והמודיעין, ראש חטיבת המודיעין, נציגי משטרת ישראל בחו״ל ואנשי חפ״ק המודיעין המשטרתי הפועל מחוץ לישראל. המפכ״ל קיבל סקירה מקיפה על פעולות החקירה ועל המאמצים המודיעיניים המתבצעים בארץ ובחו״ל.

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בתום הדיון הנחה המפכ״ל להקצות את כלל המשאבים והאמצעים הדרושים לקידום החקירה ולאיתור השתיים. עוד הורה להדק את שיתוף הפעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים בישראל ובחו״ל, עד לאיתורן.

בינתיים בישראל הודיעו כי קיים חשש כבד לחייהן וקראו לכל מי שיש לו מידע על השניים, לפנות בדחיפות למשטרה.