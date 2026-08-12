יתוש, אילוסטרציה ( shutterstock )

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מעדכנים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס במועצה האזורית מנשה, ברמת השרון ובאילת. במקביל, משרד הבריאות מדווח כי מתחילת עונת הפעילות של הנגיף אובחנו 13 חולים, מתוכם אדם אחד נפטר לאחר שאושפז בעקבות סיבוכי המחלה.

מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. נכון להיום, אין חולים מאושפזים, כאשר החקירות האפידמיולוגיות נמשכות במטרה לאתר את מקום החשיפה האפשרי ליתושים. ממצאים בשלושה מוקדים ברחבי הארץ במסגרת הניטור השוטף שמבצעים המשרדים לאורך כל השנה, בדגש על עונת היתושים, אותרו יתושות שאומתו במעבדות משרד הבריאות כנשאיות של נגיף קדחת מערב הנילוס במועצה אזורית מנשה, ברמת השרון ובאילת. הממצאים מצטרפים לדיווחים קודמים על יתושות נגועות שאותרו בעבר במוקדים נוספים ברחבי הארץ. בעקבות הממצאים הנחה המשרד להגנת הסביבה את כלל הרשויות המקומיות, ואת הרשויות שבהן אותרו היתושות בפרט, להרחיב את פעולות המניעה, הניטור, ההסברה וההדברה, במטרה לצמצם את הסיכון להתפשטות היתושים הנגועים ולהגן על בריאות הציבור.

יתושות מעבירות את המחלה ( Kwangmoozaa, שאטרסטוק )

קריאה לציבור להתמגן ולסייע במאמץ

פרופ' סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, הבהירה כי "קדחת מערב הנילוס היא מחלה המועברת לאדם באמצעות עקיצת יתושות הניזונות מעופות נגועים. לרוב מדובר במחלה קלה ללא תסמינים, אך במקרים חריגים עלולים להופיע גם תסמינים חמורים כמו דלקת מוח או קרום המוח. הסיכון למחלה קשה גבוה יותר בקרב בני 60 ומעלה ואנשים עם מחלות רקע, ולכן חשוב במיוחד להקפיד על אמצעי המניעה".

ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, ציין כי "בימים האחרונים נלכדו יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס במספר מוקדים בצפון, במרכז ובדרום הארץ. יתושה הנושאת את הנגיף עלולה להעביר אותו לאדם בעקיצה ובכך לגרום לתחלואה. המשרד הוציא לרשויות המקומיות הנחיות מפורטות לנקיטה בפעולות מיידיות שמטרתן לצמצם את הסיכון לבריאות האדם".

בקיץ, בשל מים עומדים ומזג אוויר חם ולח, גוברת הסכנה להתפתחות יתושים. האחריות להסרת מפגעים ומטרדים שמקורם במזיקים תברואיים בשטחים הציבוריים מוטלת על הרשויות המקומיות. לצד זאת, הציבור מתבקש לסייע במאמץ בהתאם להנחיות:

לייבש ולנקז מקורות מים עומדים, כגון דליים, תחתיות עציצים, צמיגים ישנים, מרזבים, בריכות נוי, חביות וכל כלי שעלול לאגור מים

להשתמש בתכשיר דוחה יתושים המכיל חומר פעיל כגון DEET או חומר דוחה יתושים אחר המאושר לשימוש, בהתאם להוראות היצרן

להתקין רשתות על חלונות ופתחים וללבוש בגדים ארוכים ובהירים, בעיקר בשעות פעילות היתושים

להפעיל מאוורר בעת שהייה בבית, במרפסות, בגינות ובשטחים פתוחים

לדווח למוקד 106 של הרשות המקומית על מפגעי יתושים או על מקורות מים עומדים במרחב הציבורי

ניטור שוטף לאורך כל השנה

כבכל שנה, מתחילת חודש יוני ועד סוף חודש נובמבר קיים צפי לעלייה בשכיחות היתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס. על כן, צוות מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה מבצע לאורך השנה אלפי ניטורים של זחלי יתושים ומאות לכידות של יתושים בוגרים. היתושים מועברים לזיהוי ולבדיקה במעבדות משרד הבריאות. מתחילת השנה דווח על מספר לכידות בהן נמצאו יתושות הנושאות את הנגיף.

המשרדים מדגישים כי דיווח התושבים לרשות המקומית הוא מרכיב חשוב בצמצום מפגעי היתושים ומאפשר לרשויות למקד את פעולות הניטור וההדברה במהירות וביעילות. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ימשיכו לעקוב אחר התחלואה ולבצע ניטור שוטף ברחבי הארץ, ויעדכנו את הציבור ככל שיידרש.