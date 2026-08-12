פה אחד: בג"ץ בפסק דין לטובת הפצ"רית

הפצ"רית ( אורן בן חקון/פלאש90 )

בית המשפט העליון דחה כעת (רביעי) עתירה למתן הוראות ביחס לניהול חקירת הדלפת החומרים בפרשת "שדה תימן".

נקבע פה אחד (הנשיא עמית והשופטים מינץ וכבוב) כי אין עילה להורות למשטרה לבצע פעולות חקירה ספציפיות כאלה ואחרות.

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עוד נקבע בדעת רוב כי אין עילה להתערבות שיפוטית בחוות דעתה של יועמ"שית משרד המשפטים, שלפיה פרקליט המדינה אינו מנוע עוד מלעסוק בליווי חקירת הפרשה; וכי אין עילה ליתן לשר המשפטים שהות נוספת לשימוש בסמכותו למנות מפקח אחר על החקירה.

השופט מינץ סבר בדעת מיעוט כי יש ליתן צו על תנאי המורה לשר המשפטים לנמק מדוע לא יעשה שימוש בסמכותו ויפעל למינוי גורם מפקח לחקירה.