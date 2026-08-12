גברי בנאי נגד נוער הגבעות: "פראי אדם, לא מתקלחים"

( (צילום: מתוך קשת 12) )

השחקן והזמר גברי בנאי התראיין לפודקאסט של גיא פלג ב-All in, ותקף בחריפות את תופעת אלימות המתנחלים ביהודה ושומרון, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי הרבנים ששולחים לדבריו בני נוער לשטח.

עוד באותו נושא אלו העבירות המיוחסות לזמר המוכר שחשוד באלימות חדשות סרוגים

בנאי אמר: “מה שקורה עכשיו בשטחים ביהודה ושומרון זה שערורייה שאין כדוגמתה. בני נוער שהרבנים דוחפים אותם, עם פאות וציציות עד הרצפה, לא מתקלחים, לא מתגלחים, לא שום דבר, הם פראי אדם.

מי שולח אותם? ביום שישי וביום שבת הם באים, כי אומרים להם שזו מצווה, גאולת האדמה, הם מוצאים לכל דבר משפט מהתנ”ך. אבל אלה דברים איומים ונוראים.”