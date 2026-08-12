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חדשות צבא ובטחון

לראשונה מזה 10 ימים: חיסול ממוקד בעזה

כלי טיס של חיל האוויר תקף מחבל בבית לאהיא בצפון רצועת עזה. זהו חיסול ראשון אחרי 10 ימים של הימנעות מחיסולים. המחבל מהנד סעדה היא ראש חולייה בחמאס. צפו

18:01
1 תגובות
תקיפת המחבל בעזה (דובר צה"ל)

אחרי 10 ימים של הימנעות, צה"ל חיסל הערב (ד') מחבל בבית לאהיא, בצפון רצועת עזה.

כלי התקשורת הפלסטינים מדווחים כי זהותו של המחבל היא מהנד סעדה.

המחוסל: מהנד סעדה (ללא)

צה"ל בדרך כלל מעכב ביום או יומיים את ההודעה על זהות המחבל. אבל הפעם, חרג ממנהגו ופרסם את זהות המחבל בתוך כשעה וחצי.

"צה"ל תקף לפני זמן קצר ראש חולייה מארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה. המחבל תכנן להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה. המחבל הותקף מהאוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

תקיפת המחבל בבית לאהיא

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1
אבשלום
לפני 45 דקות

מחבל קטן שיכול להיות מחבל גדול. ויפה שעה אחת קודם.
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