לראשונה מזה 10 ימים: חיסול ממוקד בעזה

אחרי 10 ימים של הימנעות, צה"ל חיסל הערב (ד') מחבל בבית לאהיא, בצפון רצועת עזה.

כלי התקשורת הפלסטינים מדווחים כי זהותו של המחבל היא מהנד סעדה.

צה"ל בדרך כלל מעכב ביום או יומיים את ההודעה על זהות המחבל. אבל הפעם, חרג ממנהגו ופרסם את זהות המחבל בתוך כשעה וחצי.

"צה"ל תקף לפני זמן קצר ראש חולייה מארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה. המחבל תכנן להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה. המחבל הותקף מהאוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".