מרגש: אלמנתו של איתי מורנו התחתנה

מזל טוב! גל מורנו, אלמנתו של לוחם צה"ל איתי מורנו ז"ל שנפל בקרב בקיבוץ זיקים, נישאה אמש לנריה ליבוביץ.

השניים הכריזו על אירוסיהם לפני מספר חודשים. מורנו שיתפה אז תמונות ושל הארוס שלה וכתבה: "כמו שהשמש מחממת את מדבר הערבה, כמו שהגשם מקשט את פני הים בכל אדווה, כמו שכוכב נופל מקריב עצמו למען משאלה, כך דרכינו הצטלבו בנקודה הנכונה, כמו עץ הזית המטפח ענפיו בהדרגה, כמו הירח שמאיר לי את דרכי בחשיכה, כמו עננים שממטירים על הארץ הטובה, ככה נשמתי אליך מדברת אהבה. זכיתי לגלות שהלב יודע להתרחב ולאהוב עוד. ברוך ה', מאורסים".