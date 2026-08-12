טראמפ מבטיח: איראן גמורה, זה רק עניין של זמן

הנשיא טראמפ פרסם פוסט חדש ברשת החברתית בבעלות, בו הודיע, בתגובה לאיומים ששיגרו אנשי המשטר, כי למרות שהתקיפות לא נמשכות, הכלכלה האיראנית בתהליך התפרקות וכי לארצות הברית יש את כל השליטה בסכסוך.
בהודעה זועמת ברשתות החברתיות יצא טראמפ נגד השלטונות באיראן, וביטל את האיומים אותם הם מפזרים כ'פייק ניוז'.
הנשיא תקף את האיראנים ותיאר: "לארה"ב יש שליטה מוחלטת על מיצרי הורמוז. אני חושב שאנחנו נשמור עליה! המצור הימי שלנו מכונה, על ידי כולם, "חומת פלדה", ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות בנידון".
"אין להם חיל ים, אין להם חיל אוויר, החיילים שנותרו להם לא מקבלים שכר, משמרות המהפכה מושמדים ובורחים, וה"נהגה" שלהם לא יציבה, במקרה הטוב! אין להם כסף - המדינה שלהם "גמורה"".
הנשיא טראמפ המשיך ותיאר במרומז את ביטחונם ואיומיהם של האיראניים כריקים מתוכן: "כל מה שיש להם זה פייק ניוז ואינפלציה של 300%, וזה רק הולך וניהיה גרוע יותר! איראן היא רק דיבורים ללא מעשים".
לבסוף הוסיף טראמפ ולעג לאיראניים: (הם) "כבר לא הבריון של המזרח התיכון. שבח לאל (אלחמדולילה)!".
טראמפ תפסיק לבלבל את המוח , אין להם חיל הים אין להם חיל אוויר ועוד אבל הכלכלה העולמית מתרסקת מיום ליום בזכות הטיפשות שלך מחיר הנפט יגיע ל-200 או 300 דולר לחבית, או שתתקפל ותכנס למשרד שלך ותשתוק או שתתחילו לתת להם מכות כמו שצריך אומנם המצור הזה מעיק עליהם אבל גם על כל העולם אם לא הבנת .. פעם אמרת ביב