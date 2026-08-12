טראמפ מבטיח: איראן גמורה, זה רק עניין של זמן

טראמפ בעלייה למטוס ( צילום: שאטרסטוק )

הנשיא טראמפ פרסם פוסט חדש ברשת החברתית בבעלות, בו הודיע, בתגובה לאיומים ששיגרו אנשי המשטר, כי למרות שהתקיפות לא נמשכות, הכלכלה האיראנית בתהליך התפרקות וכי לארצות הברית יש את כל השליטה בסכסוך.

בהודעה זועמת ברשתות החברתיות יצא טראמפ נגד השלטונות באיראן, וביטל את האיומים אותם הם מפזרים כ'פייק ניוז'.

הודעת הנשיא טראמפ ( ללא קרדיט )