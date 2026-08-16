"הרב קוק היה תומך בגיוס חרדים - אבל לא בדרך שלנו"

הרב חגי לונדין בפודקאסט מתחת לכיפות ( צילום: סרוגים )

מה היה הרב קוק אומר אילו היה חי היום? האם היה תומך בגיוס חרדים לצה"ל, ומה היה חושב על תופעת הדתל"שים בציונות הדתית?

לקראת ג' באלול, יום פטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מארח נתן קון בפודקאסט "מתחת לכיפות" את הרב חגי לונדין לשיחה על משנת הרב קוק ועל האופן שבו היא פוגשת את הסוגיות הבוערות של מדינת ישראל בשנת 2026.

הרב מתייחס לסוגיית גיוס החרדים וטוען כי הרב קוק היה תומך עקרונית בחיבור של הציבור החרדי למדינה ולחיים הלאומיים, כולל הצורך בשירות בצבא - אך סבור כי התהליך צריך להיות הדרגתי.

בהמשך הוא מתמודד עם השאלה הקשה שמופנית כלפי הציונות הדתית: למה יש דתל"שים?

וגם: מדוע לטענת הרב לונדין "הרב קוק מנצח ביג טיים".