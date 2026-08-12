איגוד השידור האירופי (EBU) הודיע היום (רביעי) על שינויים משמעותיים בכללי תחרות האירוויזיון, כאשר לפחות אחד מהם מכוון באופן ישיר למדינת ישראל. על פי החוק החדש, מדינה שתזכה בתחרות ונמצאת בסכנה בטחונית או בסכסוך גיאו-פוליטי תאבד את הזכות האוטומטית לארח את האירוע בשנה שלאחר מכן.

המהלך מגיע בעקבות שנים של מתחים סביב השתתפותה של ישראל בתחרות, ובמיוחד לאחר ההישג המרשים של נועם בתן באירוויזיון 2026. הכוונה ברורה: מדינות כמו ישראל ואוקראינה, הנמצאות במלחמות בשנים האחרונות, לא יוכלו לארח את התחרות גם אם יזכו בה.

הערכת מצב ביטחונית עצמאית

על פי הנוהל החדש, במקרים שבהם תתעורר שאלה לגבי יכולת מדינה זוכה לארח את התחרות, ה-EBU יוכל להזמין הערכת מצב ביטחונית עצמאית של האזור שבו אמורה התחרות להיערך. לאחר קבלת ההערכה, הארגון יתייעץ ויקבע אם הגוף השידור הזוכה מסוגל לקיים את האירוויזיון בבטחה.

במקרה שהתשובה תהיה שלילית, ה-EBU יבחר גוף שידור חלופי שיארח את התחרות. יצוין כי הגוף החלופי לא יארח את האירוויזיון "בשם" המדינה הזוכה, אלא ייקח על עצמו את מלוא הזכויות, החובות והאחריות להפקה, לארגון ולהעמדת האירוע. למעשה, מדובר בשלילת הכבוד והיוקרה מהמדינה הזוכה.

גיל המתמודדים יעלה ל-18

בנוסף לשינוי הנוגע לאירוח, הודיע ה-EBU על העלאת גיל המינימום למתמודדים מ-16 ל-18. השינוי, כך מסביר האיגוד, הוא חלק מהמשך המאמצים שלו לחזק את ההגנה על אמנים צעירים ולהתמודד עם הלחצים הכרוכים בהשתתפות באירוע בסדר גודל של האירוויזיון.

החלטה זו מגיעה לאחר שנים של ביקורת על החשיפה של מתמודדים צעירים ללחצים תקשורתיים ופוליטיים עצומים. עד כה, גיל המינימום עמד על 16 בלבד, מה שאפשר לבני נוער להשתתף בתחרות הבינלאומית.

רקע: גל פרישות והחרמות

השינויים מגיעים על רקע גל פרישות והחרמות שפקד את האירוויזיון בשנים האחרונות. מדינות כמו אירלנד, ספרד, איסלנד, הולנד וסלובניה הודיעו על פרישתן מהתחרות במחאה על השתתפותה של ישראל. אירלנד אף הודיעה כי לא תשדר את התחרות, במהלך חסר תקדים.

במקביל, ארגונים בבלגיה הכריזו על כוונתם לקיים תחרות אירוויזיון אלטרנטיבית במחאה על ישראל, תחת השם "מאוחדים למען פלסטין". התחרות מתוכננת להתקיים במקביל לשידור התחרות הרשמית, בהשתתפות אמנים בלגיים ופלסטינים.

השינויים החדשים שהכריז ה-EBU נראים כניסיון להתמודד עם הביקורת הגוברת ולמנוע מצבים שבהם מדינות במלחמה יזכו ויצטרכו לארח את התחרות. עם זאת, המהלך עשוי להיתפס כהיענות ללחץ הפוליטי ולקריאות החרם נגד ישראל, ולעורר ביקורת נוספת על פוליטיזציה של אירוע שאמור להיות מוזיקלי בלבד.