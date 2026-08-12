אחרי עונה סוערת: נחשף התאריך של גמר "רוקדים עם כוכבים"

שופטי התוכנית "רוקדים עם כוכבים" ( שי פרנקו )

אחרי עונה עמוסה ברגעים מפתיעים, פציעות ומתמודדים שהצליחו לבלוט במיוחד על הרחבה, "רוקדים עם כוכבים" מתקרבת לרגע הגדול שלה. כעת נחשף התאריך שבו נגלה מי יהיו הזוג שייקחו את הגביע.

על פי פרסום ראשון של "ישראל בידור", גמר העונה של "רוקדים עם כוכבים" ייערך ביום רביעי, 2 בספטמבר, בעוד כשלושה שבועות. העונה הנוכחית, החמישית מאז חזרת הפורמט לקשת 12, עלתה לשידור בסוף חודש מאי והציגה נבחרת מגוונת במיוחד של מפורסמים. בין השמות הבולטים שעלו העונה על הרחבה נמצאים שירי מימון, בר ברימר, אמיר בנאי, נועה כהן ועדן גולן.

אמיר ורומי ( צילום: אינסטגרם - קשת 12 )

מתקרבים לרגעי ההכרעה

הערב (רביעי) התחרות עולה שלב עם שמינית הגמר, כשהמאבק על המקומות בשלבים האחרונים הופך צפוף יותר. העונה הנוכחית הצליחה לייצר לא מעט עניין וגם נתוני רייטינג חזקים לאורך הדרך, כאשר במספר ערבים התוכנית הובילה את טבלאות הצפייה.

לצד הריקודים, העונה סיפקה גם לא מעט דרמות ושינויים בדרך, וכעת, כשהנבחרת הולכת ומצטמצמת, נותר לראות מי מהזוגות יצליח לשרוד את השבועות הקרובים ולהגיע לערב הגדול.

אז סמנו ביומנים: ביום רביעי, 2 בספטמבר, עונת 2026 של "רוקדים עם כוכבים" תגיע לרגע השיא שלה - ובסופו יוכתרו הזוכים הגדולים.