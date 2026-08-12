נקודת רתיחה: בג"ץ בדיון חירום על הפריימריז בליכוד

בקשתו של היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך התקבלה ובית המשפט העליון החליט כעת (שלישי) כי הדיון בעניין הפריימריז במפלגת הליכוד, יוקדם לעוד הערב בשעה 21:00.

מוקדם יותר היום, הליכוד פנה בדחיפות לבית המשפט העליון וביקש כי אם לא ניתן להקדים את הדיון בערעור, שנקבע למחר בבוקר, יינתן פסק דין עוד היום על יסוד הטיעונים שכבר הוגשו בכתב.

בתנועה מזהירים כי ללא הכרעה מיידית לא ניתן יהיה להתחיל בהדפסת חומרי ההצבעה, הפריימריז שנקבעו ל-17 באוגוסט עלולים להידחות בשבועיים לפחות - והדחייה עלולה לסכן את יכולת הליכוד להגיש בזמן את רשימתו לכנסת ה-26.