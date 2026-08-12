מעבר ליריבות: רונאלדו במחווה מרגשת למסי

מסי ורונאלדו ( שאטרסטוק )

ארבעה ימים לאחר מותו של חורחה מסי, אבא של ליונל מסי, בגיל 68 ממחלה קשה, פרסם היום (רביעי) הכדורגלן מכתב אישי לזכרו. מי שהגיב לדבריו הוא כריסטיאנו רונאלדו, ששלח למסי מסר קצר בעקבות האובדן.

“חיבוק גדול לך ולאהוביך ברגע קשה זה, ליאו. הישאר חזק”, כתב רונאלדו בתגובות למכתב שפרסם מסי באינסטגרם. מסי שבר את שתיקתו לאחר ארבעה ימים וכתב באריכות על אביו ועל הקשר הקרוב ביניהם. “אבא, אני עדיין לא מצליח להאמין שהלכת. אני לא נופל, או יותר נכון, אני לא רוצה ליפול. קשה לי מאוד לדמיין שלא אראה אותך יותר, שלא נדבר יותר”, כתב. בהמשך סיפר מסי על התקופה האחרונה ועל מצבו של אביו, שהידרדר לקראת המונדיאל האחרון. לדבריו, אביו ביקש ממנו לשחק בטורניר, והוא קיווה להגיע עד לגמר כדי שאביו יוכל להגיע ולצפות בו.

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“אחרי כל משחק חיכיתי להודעה שלך והתגעגעתי אליה. אז הבנתי שהמצב באמת קשה”, כתב מסי. “הגענו לגמר, ואתה לא יכולת להיות שם. רציתי לזכות בגביע כדי להביא אותו אליך ולהראות לך אחד חדש”.

מסי התייחס במכתב גם להמשך דרכו בכדורגל, והודה כי מותו של אביו מעלה אצלו שאלות בנוגע לעתיד: “אני לא יודע מה אעשה בלעדיך, אני לא יודע איך להמשיך. כל מה שעשיתי היה לשחק כדורגל, ועכשיו יש לי לא מעט ספקות לגבי השאלה אם אמשיך לעשות את זה עוד הרבה זמן”.

לקראת סיום המכתב תיאר מסי את המקום שתפס אביו לאורך חייו והקריירה שלו: “היית אבא, חבר ונציג. תמיד היית האדם שהייתי צריך בכל רגע, ואף פעם לא טעית”.

את המכתב חתם מסי במילים: “נוח על משכבך בשלום, ותשמור עלינו מלמעלה כפי ששמרת עלינו כאן למטה. תודה על הכול”.