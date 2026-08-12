מפלגת ארדן: טוב לימין או "מפלגת לווין של נתניהו"?

כיפות ברזל על הדרמות בליכוד ומסביבו ( אולפן סרוגים )

בפרק נוסף של פאנל "כיפות ברזל" באתר סרוגים, בהגשת נתנאל איזק, עלו לדיון הנושאים הבוערים שעל סדר היום: החל משמועות על "תוכנית הונאה" של מדינות ערב, דרך הדרמות ברשימת הליכוד ועד להקמת מפלגות ימין חדשות והיחסים המורכבים בין יאיר גולן לעינב צנגאוקר.

המשתתפים השבוע היו עורך אתר סרוגים - אריה יואלי, היועץ האסטרטגי - אבי וידרמן, היועץ האסטרטגי פיני בנו, ואור ברק אקטיביסט ויוצר תוכן. תוכנית הונאה ערבית? "עולם המודיעין מורכב" הדיון נפתח בדיווחים על תוכנית הונאה אפשרית של מדינות ערב נגד ישראל, לפיהן בזמן חתימה על הסכם שלום, נערכות המדינות למלחמה מאחורי הגב. אבי וידרמן הטיל ספק בדיווחים: "עולם המודיעין הוא עולם מאוד מאוד מורכב... אני מבין ממקורותיי לפחות בעת הזאת לא כצעקתה והרבה יותר תעמולה פוליטית". מנגד, אריה יואלי תקף את הצנזורה על הנושא: "אני עדיין בשוק על זה שיש צנזורה על הדבר הזה... למה אני לא אמור לדעת מי זה מחר?". אור ברק הזכיר כי ההיסטוריה מוכיחה שיש להיזהר: "הסיפור הזה הוא תזכורת באמת כואבת לכולנו שבמזרח התיכון הסכמים הם באמת על הנייר... בסוף השורה התחתונה התעממות צבאית, כוח צבאי וביטחון זה הבסיס".

עוד באותו נושא נתניהו שריין רק אשכנזים; כי המזרחיים ימשיכו להצביע לו יוסי בן עטר

הליכוד רותח: שריונים, נאמנות ומרחץ דמים פוליטי

לקראת הפריימריז בליכוד, הפאנל דן בשריונים שמעניק ראש הממשלה נתניהו ובמתחים הפנימיים במפלגה.

אריה יואלי התייחס לכוחם של בכירי המפלגה מול נתניהו: "נראה שמי שיש לו כוח מצליח לסחוט הישגים... רחמיי על 20-30 אנשים שבמורד הרשימה שעכשיו יצטרכו להקיז דם כשבינתיים ישראל כ"ץ יושב לו בבית וחיים כץ יושב לו גם הוא במשרד והם יכולים לנוח".

פיני בנו הסביר את האסטרטגיה של נתניהו: "נתניהו זה נתניהו והוא צריך את התמיכה הבלתי מסויגת... הוא מאוד מאוד התאמץ להקיף את עצמו שוב באנשים נאמנים עושי דברו".

אבי וידרמן הוסיף זווית ביקורתית על מצב המפלגה בסקרים: "אני מעריך בזהירות שאם המגמה תימשך... אנחנו יכולים לעקוף את השיא של 2006 בליכוד... הוא מבין שהוא הולך לאופוזיציה ועל מנת לחתום עסקת טיעון... הוא צריך 12-15-17 נאמנים עד העצם".

מפלגת "המורדים": אלטרנטיבה לימין או "מפלגת לווין"?

הדיווחים על הקמת מפלגה חדשה על ידי גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ועליזה בלוך עוררו ויכוח סוער סביב השאלה האם מדובר באיום על נתניהו או בתיאום איתו.

אריה יואלי רואה במהלך צעד חיובי: "אני חושב שזה טוב... במקום שלשון המאזניים יהיה חילי טרופר... עדיף שירוצו אנשי מרכז ימין... אם לשון המאזניים יהיו אנשי ימין זה טוב לנו".

מנגד, אבי וידרמן טוען כי המהלך מתואם: "אני חושב שהם מתואמים לחלוטין עם נתניהו... ברגע שהם הודיעו שהם נגד ועדת חקירה ממלכתית... נגמר האירוע, אתה יודע בדיוק איפה הם נמצאים".

אור ברק הגדיר את עצמו כ"הומלס פוליטי" וביקר את התנהלות המפלגה החדשה: "הביצוע רע כי צריך להיות פה איחוד מאוד מאוד גדול של מספר אנשים שירוצו כקבוצה אחת... כשאליזה בלוך אומרת שהיא לא פוסלת מפלגות ערביות באותו רגע אדם שהוא איש ימין... זה מרחיק".

עוד באותו נושא מתקפה מבית על יאיר גולן: "פישל בגדול" חדשות סרוגים

יאיר גולן ועינב צנגאוקר: אצילות או ניצול ציני?

סוגיית השריון שלא ניתן לעינב צנגאוקר במפלגת "הדמוקרטים" עוררה תגובות קשות מצד חברי הפאנל.

אור ברק תקף את יאיר גולן: "השתמשו וזרקו... הוא הבטיח לה את זה כשהוא ידע שבפועל זה לא יקרה והוא חיכה לרגע שכבר זה לא יהיה רלוונטי".

אבי וידרמן, לעומתו, שיבח את לקיחת האחריות של גולן: "אני חושב שהמעשה של יאיר גולן הוא מעשה עדיין אצילי כי זה שהוא בא וכותב ולוקח את האחריות... זה יפה".

פיני בנו סיכם את הנושא בביקורת חריפה על השמאל: "השמאל בישראל ניצל את האישה הזאתי ניצול ציני... כל ההצגות והשופוני והכלובים והחרטות שיישארו מחוץ לכנסת ישראל".

צל"ש או טר"ש?

בפינה המסורתית העניקו המשתתפים את הציונים השבועיים שלהם:

אבי וידרמן העניק צל"ש למערכות הביטחון על סיכול ניסיון התנקשות איראני בנשיא ארה"ב בעזרת מודיעין ישראלי, מה שמלמד על היכולת של מערכת הביטחון.אריה יואלי העניק טר"ש לראש ממשלת ספרד על חוסר היכולת לשלוט בגבולות המדינה מול הגירה ממרוקו.פיני בנו העניק צל"ש לאנשי המילואים, כמו סא"ל רועי דנינו, שבוחרים להיכנס לפוליטיקה כדי להשפיע.

תחזית לשבוע הבא

המשתתפים צפו כי הפריימריז בליכוד ימשיכו להעסיק את המערכת גם בשבועות הקרובים עם עתירות וספירות חוזרות. אור ברק הימר על הפתעה ברשימה: "החמישייה העשיריה הראשונה שלי שזה טלי גוטליב, אמיר אוחנה, משה סעדה, אופיר כץ ובועז ביסמוט... אני רואה אותם עוקפים את השרים".