איראן מבטיחה: "הטילים ימשיכו ליפול שנים"

בכירים איראניים משגרים איומים חדים אל מדינות האזור ומעבר. נראה כי השלטונות בטהראן ממשיכים להנות מביטחון עצמי מחודש מאז נצירת התקיפות בידיי ארה"ב, והחלו לאיים בלא פחות ממלחמה נצחית.

גנרל איראני בכיר ואיש משמרות המהפכה מוחמד רזא נקדי, שוחח לפני זמן קצר עם רשתות התקשורת הממלכתיות של המשטר והבטיח כי איראן יכולה להמשיך להילחם עד שיידרש.

"גם אם מלחמה זו תימשך שנים, עד היום האחרון, טילים איראניים ימשיכו ליפול על ראשי האויב. וגם אם יגיע יום שבו לא נותרו לאיראן יותר טילים, זו תהיה התקופה שבה נהיה מסוכנים אף יותר לאמריקה".

הוא המשיך והוסיף: "אני מציע לא לבחון את מחויבותנו, לארה"ב ולעולם כולו יש אלפי אינטרסים כלכליים באזורנו, לא נהסס להכות בכולם, כל אחד ניתן להשמדה בקלות".