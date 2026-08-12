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חדשות בעולם

איראן מבטיחה: "הטילים ימשיכו ליפול שנים"

בכירים איראנים ממשיכים לאיים על האזור ועל ארצות הברית, גנרלים בכירים רומזים כי אם צריך המלחמה תימשך עד היום האחרון של טראמפ בתפקיד

17:15
2 תגובות
שיגורי טילים בעיראק. ארכיון (ללא)

בכירים איראניים משגרים איומים חדים אל מדינות האזור ומעבר. נראה כי השלטונות בטהראן ממשיכים להנות מביטחון עצמי מחודש מאז נצירת התקיפות בידיי ארה"ב, והחלו לאיים בלא פחות ממלחמה נצחית.

גנרל איראני בכיר ואיש משמרות המהפכה מוחמד רזא נקדי, שוחח לפני זמן קצר עם רשתות התקשורת הממלכתיות של המשטר והבטיח כי איראן יכולה להמשיך להילחם עד שיידרש.

"גם אם מלחמה זו תימשך שנים, עד היום האחרון, טילים איראניים ימשיכו ליפול על ראשי האויב. וגם אם יגיע יום שבו לא נותרו לאיראן יותר טילים, זו תהיה התקופה שבה נהיה מסוכנים אף יותר לאמריקה".

הוא המשיך והוסיף: "אני מציע לא לבחון את מחויבותנו, לארה"ב ולעולם כולו יש אלפי אינטרסים כלכליים באזורנו, לא נהסס להכות בכולם, כל אחד ניתן להשמדה בקלות".

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רק אמת
לפני 48 דקות

דתות/כתות=שטיפות מוח רווחיות.כולנו ראינו כמה הן "שמרו" עלינו ועל מאמינים באחרות בעולם.אין כמובן הוכחה שלאחר המוות הן יועילו(למרות שלמנהיגים +יחצנים של הדתות/כתות יש המון תירוצים+ספר או כמה) לעומת זאת-לאבולוציה יש הרבה מאוד הוכחות.
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