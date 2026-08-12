הפרשן הבכיר מעריך: "ביבי יפסיד בבחירות הקרובות"

העיתונאי בן כספית טען היום (רביעי) ברדיו 103fm, כי להערכתו ראש הממשלה נתניהו יפסיד בבחירות. יחד עם זאת הוא הוסיף: "אני לא מוכן לשים על זה כסף".

לפני מספר שבועות אמר כספית כי "שנתניהו רוצה להקים ממשלה עם עבאס - זה מותר, כשמישהו אחר רוצה להקים איתו ממשלה - זה אסור חלילה. אחרי הבחירות, אם נתניהו יצטרך את עבאס הוא יפנה אליו ויזמין אותו".

נזכיר כי על פי הסקרים האחרונים, גוש הימין מקבל 52-53 מנדטים, כלומר רחוק מאוד מהאפשרות להקים ממשלה, יחד עם זאת בסקרים המתפרסמים בערוץ 14, גוש הימין מקבל 60-63 מנדטים.