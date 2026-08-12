הקינוח שיציל אתכם מהחום: סורבה אבטיח ביתי בקלות

סורבה אבטיח ( צילום: AI )

כשבחוץ חם ואין שום חשק להדליק תנור, זה בדיוק הקינוח שצריך: סורבה אבטיח קר, מרענן ומתוק שמכינים מכמה מרכיבים פשוטים. בלי מכונת גלידה ובלי יותר מדי עבודה.