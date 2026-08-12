הקינוח שיציל אתכם מהחום: סורבה אבטיח ביתי בקלות

כשבחוץ חם ואין שום חשק להדליק תנור, זה בדיוק הקינוח שצריך: סורבה אבטיח קר, מרענן ומתוק שמכינים מכמה מרכיבים פשוטים. בלי מכונת גלידה ובלי יותר מדי עבודה.
מצרכים
- 4 כוסות קוביות אבטיח ללא גרעינים
- 2 כפות מיץ לימון טרי
- 1-2 כפות דבש או מייפל, לפי מתיקות האבטיח
- קורט קטן של מלח
- כמה עלי נענע – לא חובה
אופן ההכנה
- חותכים את האבטיח לקוביות, מסדרים בשכבה אחת על מגש או בקופסה ומעבירים למקפיא למשך 4-5 שעות, עד שהקוביות קפואות לחלוטין.
- מעבירים את האבטיח הקפוא למעבד מזון או לבלנדר חזק.
- מוסיפים מיץ לימון, דבש או מייפל וקורט מלח וטוחנים עד שמתקבל מרקם חלק וסמיך. אם הבלנדר מתקשה, אפשר להוסיף כף או שתיים של מים קרים.
- אפשר להגיש מיד לקבלת מרקם רך, או להעביר לקופסה ולהקפיא לשעה נוספת לקבלת סורבה יציב יותר.
טיפ: רוצים לשדרג? הוסיפו בזמן הטחינה כמה עלי נענע או מעט גרידת לימון - וזה הופך לקינוח קיצי מרענן במיוחד.