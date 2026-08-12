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הקינוח שיציל אתכם מהחום: סורבה אבטיח ביתי בקלות

מחפשים דרך מתוקה ומרעננת להתמודד עם החום? סורבה אבטיח ביתי הוא בדיוק מה שצריך בקיץ - קל להכנה, עם מעט מרכיבים ובלי מכונת גלידה

17:04
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סורבה אבטיח (צילום: AI)

כשבחוץ חם ואין שום חשק להדליק תנור, זה בדיוק הקינוח שצריך: סורבה אבטיח קר, מרענן ומתוק שמכינים מכמה מרכיבים פשוטים. בלי מכונת גלידה ובלי יותר מדי עבודה.

מצרכים

  • 4 כוסות קוביות אבטיח ללא גרעינים
  • 2 כפות מיץ לימון טרי
  • 1-2 כפות דבש או מייפל, לפי מתיקות האבטיח
  • קורט קטן של מלח
  • כמה עלי נענע – לא חובה

אופן ההכנה

  1. חותכים את האבטיח לקוביות, מסדרים בשכבה אחת על מגש או בקופסה ומעבירים למקפיא למשך 4-5 שעות, עד שהקוביות קפואות לחלוטין.
  2. מעבירים את האבטיח הקפוא למעבד מזון או לבלנדר חזק.
  3. מוסיפים מיץ לימון, דבש או מייפל וקורט מלח וטוחנים עד שמתקבל מרקם חלק וסמיך. אם הבלנדר מתקשה, אפשר להוסיף כף או שתיים של מים קרים.
  4. אפשר להגיש מיד לקבלת מרקם רך, או להעביר לקופסה ולהקפיא לשעה נוספת לקבלת סורבה יציב יותר.

טיפ: רוצים לשדרג? הוסיפו בזמן הטחינה כמה עלי נענע או מעט גרידת לימון - וזה הופך לקינוח קיצי מרענן במיוחד.

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