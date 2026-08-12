הזמרת הישראלית מפתיעה: "אני מאוד מאמינה ומשתדלת להתחזק"

אן בי ( צילום מסך רשת 13 )

אחרי שלאחרונה חשפה לא מעט פרטים אישיים מחייה, בהם הזוגיות החדשה עם יוצר התוכן איציק ראובן וההתמודדות שעברה בעבר עם מחלת הסרטן, כעת היא משתפת גם בצד נוסף ופחות מוכר שלה - הקשר לאמונה ולדת.

במסגרת שאלות ותשובות שקיימה היום (רביעי) עם עוקביה ברשתות החברתיות, נשאלה האם היא קרובה לדת. בתגובה, היא בחרה לשתף תמונה שלה מתפללת בכותל המערבי ולספר על המקום שהאמונה תופסת בחייה.

אן בי ( צילום: אינסטגרם )

"משתדלת להתחזק"

"אני מאוד מאמינה ומשתדלת להתחזק ולעשות כמה שיותר השתדלויות בדרך שלי", כתבה לצד התמונה מהכותל.

החשיפה מגיעה בתקופה שבה היא משתפת את העוקבים ביותר ויותר חלקים מחייה האישיים. רק לאחרונה פורסם כי היא נמצאת בזוגיות עם יוצר התוכן איציק ראובן, והיום היא אף סיפרה לראשונה כי התמודדה בעבר עם מחלת הסרטן - התמודדות שהשפיעה גם על מסלול חייה ועל שירותה הצבאי.

כעת, בין הזוגיות החדשה לחשיפות האישיות, היא משתפת גם במקום המשמעותי שתופסת האמונה בחייה ומבהירה כי מבחינתה מדובר בדרך אישית שבה היא ממשיכה לנסות ולהתחזק.