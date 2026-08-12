ענקית הטכנולוגיה אפל הסכימה לשלם פיצויים בסך 150 אלף דולר במסגרת הסדר פשרה עם הנציבות האמריקנית לשוויון הזדמנויות בתעסוקה (EEOC). ההסדר מגיע בעקבות תביעה שהוגשה נגד החברה, בה נטען כי מנהל בחברה הפלה לרעה עובד יהודי, התנכל לו ולבסוף פיטר אותו - הכל לאחר שהעובד ביקש שלא לעבוד בסופי שבוע עקב שמירת שבת.

על פי הנטען בתביעה, העובד היהודי פנה להנהלה בבקשה להתאים את לוח העבודה שלו כך שיוכל לשמור על השבת, דבר שנתקל בהתנגדות מצד מנהלו הישיר. במקום להיענות לבקשה, לטענת התביעה, המנהל החל להפלות את העובד, ליצור סביבת עבודה עוינת ולבסוף פיטר אותו.

הנציבות האמריקנית התערבה

הנציבות האמריקנית לשוויון הזדמנויות בתעסוקה, הגוף הפדרלי האחראי על אכיפת חוקי האפליה בעבודה, בחנה את המקרה והגיעה למסקנה כי יש בסיס לטענות. במסגרת ההסדר, אפל התחייבה לא רק לשלם את הפיצויים הכספיים, אלא גם ליישם הדרכות ונהלים חדשים שיבטיחו כי מקרים דומים לא יחזרו על עצמם.

כידוע, החוק האמריקני מחייב מעסיקים להתאים את תנאי העבודה לצרכים דתיים של עובדים, כל עוד ההתאמה אינה יוצרת קושי בלתי סביר למעסיק. במקרה זה, לטענת הנציבות, אפל לא עמדה בחובה זו ואפשרה למנהל להפלות את העובד.