השר מהליכוד נשבר: "הם ניתקו קשר איתי ועם אשתי"

ראש השב"כ לשעבר ושר החקלאות אבי דיכטר, התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm ושם שיתף בכאב, כי חבריו בשב"כ ניתקו איתו קשר.

בדבריו הוא אמר: "לא הסתרתי את עמדותיי כשהייתי בשב"כ, היו הרבה מחלוקות וויכוחים. במילייה הפרטי של חברים מהיחידה, חלק מהצוות שלי מהיחידה היו ממקימי שלום עכשיו, והייתה להם תפיסת עולם שמאלנית", אמר.

עוד הוא הוסיף: "קצת הופתעתי, שלא נאמר התאכזבתי מאוד מהעובדה שהתברר לי שהם היו חברים פוליטיים. ברגע שהיה 7 באוקטובר, ייחסו לי אחריות לטבח וניתקו קשר. התאכזבתי יותר מניתוק הקשר עם אשתי".