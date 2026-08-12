"בראל שמואלי נהרג כי נתנו לאויב להתקרב לגבול"

בתוכנית "כיפות ברזל" באתר סרוגים, נתנאל איזק את ח"כ עמית הלוי מהליכוד לשיחה על עשייתו הפרלמנטרית, תפיסת עולמו המדינית והאתגרים העומדים בפני המחנה הלאומי.

הלוי, שנחשב לאחד מחברי הכנסת האידיאולוגיים והנמרצים ביותר, פורש בראיון את משנתו לגבי השורשים העמוקים של הבעיות במדינת ישראל – החל מהחינוך במזרח ירושלים ועד לתפיסת הגבולות של צה"ל.

"הליכוד הוא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית"

לקראת הפריימריז בליכוד, התייחס הלוי לחשיבות הדמוקרטיה הפנימית במפלגה אל מול מפלגות אחרות:

נתנאל איזק: "למה כשבאים לליכוד הדמוקרטיה נראית לכאורה דמוקרטיה של עסקנות, אבל במפלגות אחרות שיש בהם 115,000 מתפקדים... כמעט כולם אותו מגזר, אותו מוצר?"

ח"כ עמית הלוי: "הליכוד במובן הזה הוא באמת מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית ויש בו את כולם... רובם ככולם מחוברים חיבור אותנטי לערכים שהליכוד מייצג... אנחנו רוצים אזרחים פעילים, לכן לא ויתרנו על הפריימריז".

הלוי הדגיש כי למרות השריונים ברשימה, שאינם לרוחו, השורה התחתונה היא שרוב הרשימה נבחרת על ידי 140,000 מתפקדים, דבר המהווה "מופת" דמוקרטי.

המאבק על הגבול: "מדינה בלי גבולות היא לא מדינה ריבונית"

הלוי תיאר בראיון את המאבק שניהל לשינוי תפיסת הריבונות בגבולות ישראל, בעקבות נפילתו של לוחם מג"ב ברל חדריה שמואלי הי"ד. לדבריו, הבעיה לא הייתה חוסר במידע מודיעיני נקודתי, אלא תפיסת עולם שגויה.

אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה לגבי העשייה שלך. אתה חבר כנסת אולי בין הבודדים שאני מכיר ועוקב אחריהם שבא עם סט חוקים שבאים מתוך תפיסת עולם. זאת אומרת זה לא לקפוץ מחוק כזה או אחר להגיד 'אה זה חוק פופולרי, אני מתלבש עליו אלא אתה עברת וגם ניגע בהם חוק השב"חים, הנושא של החינוך במזרח ירושלים, חוק אונר"א, גירוש מחבלים כל כך הרבה תחומים מה היסוד שלך לחקיקה הזאת?

תראה הבעיה האמיתית שלנו זה לא אהוד ברק זה אהרון ברק! כלומר הגיע הזמן שנבין את זה ואני חושב שאנחנו יותר ויותר מבינים את זה. כלומר הבעיה היא לא הפעולה שעושה לא משנה, איזנקוט בצבא כרמטכ"ל או כסגן רמטכ"ל, אלא התפיסת עולם שממנה הוא מתחיל. זאת הבעיה האמיתית.

אני אקח את החוק האחרון שלי, חוק שנקרא 'חוק בראל חדריה שמואלי' מי מהצופים שזוכר את האיש הגיבור הזה הצעיר הגיבור הזה שנהרג, צריך לומר נרצח, זה היה מחבל שמגיע אליו בחרך בגד, אותה גדר גבול, ואז למעשה מכניס את האקדח ויורה לו במצח בטווח אפס.

לדברי הלוי, התחקיר הצביע על מספר נקודות של כשל, אבל התעלם מהבעיה הגדולה - איך מחבל מתקרב בכלל לטווח אפס ללוחמים. איך מחבל מתקרב לקו הגבול?

"מה זה המושג גבול במדינת ישראל הריבונית? העובדה שמדינת ישראל... התייחסה לגבול כדבר שאפשר להתקרב אליו... גבול אצלם (ראשי המערכת) לא נתפס כעניין ריבוני לאומי מדיני. זה או ג'ון לנון בלי גבולות ובלי דגלים... או פשוט טפטוף".

הוא סיפר כיצד נציגי מערכת הביטחון והייעוץ המשפטי התנגדו לחוק שיגדיר הברחות גבול כעבירה ביטחונית ולא רק כעניין אזרחי-כלכלי: "הם אמרו גבול זה דבר אזרחי, זה שייך למשטרה... השורש של זה שהגבול, כמו הרבה מושגים אחרים, עברו אזרחיזציה". לבסוף, החוק עבר, וקבע כי חדירה לגבול היא פגיעה בריבונות המחייבת את התערבות השב"כ.

חינוך כתשתית לטרור: "צריך לעקור את הקוצים"

נושא נוסף שעלה בראיון הוא המאבק בתכני הלימוד ובמורים התומכים בטרור במזרח ירושלים. הלוי טוען כי מדינת ישראל מתמקדת ב"כיסוח דשא" במקום בעקירת השורשים.

"אנחנו משקיעים בקצה האף של הקלצ'ניקוב... התשתית הכי חשובה היא החינוך. מה הכוח המניע? הרובה לא יורה מעצמו, יש אדם והאדם הוא... זהות דתית, אדם הוא זהות אידיאולוגית".

הלוי התייחס לחוק שהגיש המונע ממורים תומכי טרור ללמד בבתי ספר, וציין כי המערכת המשפטית הערימה קשיים רבים על חקיקה זו במשך שנתיים.

הקונספציה בצה"ל והמשפט ככלי פוליטי

הלוי לא חסך ביקורת גם מצמרת צה"ל לאורך השנים, ובמיוחד על תפיסת "הצבא הקטן והחכם" של גדי איזנקוט, שלדבריו התבססה על ההנחה ש"נגמר עידן המלחמות".

ח"כ עמית הלוי: "אתה מסתכל במסמכים הכי סודיים של צה"ל... אתה רואה שיש טילים וטרוריסטים... אין אויב. לא רואים אויב. לא רואים את המדינה, לא רואים את התרבות... וככה מגיעים לשביעי באוקטובר".

בסיום הראיון התייחס הלוי למשפט נתניהו ולניסיון, לדבריו, לפגוע בדמוקרטיה באמצעות המערכת המשפטית: "הם לא מחרימים את נתניהו. הם מחרימים את המיליונים... שרואים בו מועמד למחנה הלאומי... משפט נתניהו זה צוהר שדרכו אזרח רגיל יכול להבין מה מתרחש מאחורי הכלים... המטרה הייתה להפיל את שלטון הימין".

הלוי קרא לציבור לצאת ולהצביע בפריימריז ובבחירות הכלליות כדי להבטיח "נבחרת לוחמת" שתמשיך בתיקון העמוק של המערכות: "הרכבת הזאת יצאה מהתחנה... זה תהליך ארוך, אבל אנחנו בדרך".