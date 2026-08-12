אביה של היימנוט קסאו בפנייה אישית לראש השב"כ

היימנוט קסאו ( ללא קרדיט )

ביה של היימנוט קסאו, טספיה קסאו, יפנה היום (רביעי) באופן אישי לראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, במסגרת המחאה המתוכננת בעקבות היעלמותה של בתו. כך נמסר מהמטה להחזרת היימנוט הביתה.

במהלך המחאה, שצפויה להתקיים לפנות ערב, תקרא משפחת קסאו לשב"כ להצטרף לחקירת היעלמותה של היימנוט. כחלק מהאירוע, אביה יקריא מכתב אישי שחיבר עבור העומד בראש הארגון. טספיה קסאו צפוי להקריא את המכתב בשפה האמהרית. לאחר מכן יוקרא תוכנו גם בעברית על ידי אחד הנוכחים במקום, כדי להביא את פנייתו של האב בפני כלל המשתתפים במחאה.

עוד באותו נושא ניר ברקת מוריד את המסכה: אני ארצה להיות ראש ממשלה חדשות סרוגים

במטה להחזרת היימנוט הביתה הגדירו את הדברים כ״פנייה אישית של טספיה קסאו לראש שירות הביטחון הכללי מר דוד זיני״. עם זאת, תוכנו המלא של המכתב שכתב האב טרם נמסר בהודעה לקראת המחאה, והוא צפוי להיחשף במהלך הקראתו.

הפנייה מגיעה כחלק מהקריאה שמקדמת משפחת קסאו לצרף את שירות הביטחון הכללי לחקירת היעלמותה של היימנוט. המשפחה מבקשת להעלות את הדרישה במהלך המחאה ולפנות ישירות לראש השב"כ באמצעות המכתב שיקריא האב.

לפי הפרטים שנמסרו מטעם המטה, המחאה תיערך בצומת הרחובות חיים לבנון ובן ישי. במטה הדגישו את המיקום המדויק לקראת קיומה של המחאה לפנות ערב.

האירוע יתמקד בקריאת המשפחה להרחבת הגורמים המשתתפים בחקירה ובפנייתו האישית של האב לדוד זיני. לאחר הקראת המכתב באמהרית ובעברית, תוכנו המלא ודרישתו של טספיה קסאו מראש השב"כ יהיו גלויים גם לציבור המשתתפים במחאה.