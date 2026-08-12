נתניהו בצרות: "עלול לסכן את מפלגת הליכוד"

בית המשפט העליון הורה היום (רביעי) לצדדים להגיב בדחיפות לבקשת הליכוד להכריע עוד היום בערעורו של ח"כ עפיף עבד בפרשת ההתמודדות במחוזות. השופטת דפנה ברק-ארז קבעה כי הצדדים, ובפרט עבד, יגישו את תגובותיהם עד השעה 16:30.

מוקדם יותר היום, הליכוד פנה בדחיפות לבית המשפט העליון וביקש כי אם לא ניתן להקדים את הדיון בערעור, שנקבע למחר בבוקר, יינתן פסק דין עוד היום על יסוד הטיעונים שכבר הוגשו בכתב.

בתנועה מזהירים כי ללא הכרעה מיידית לא ניתן יהיה להתחיל בהדפסת חומרי ההצבעה, הפריימריז שנקבעו ל-17 באוגוסט עלולים להידחות בשבועיים לפחות - והדחייה עלולה לסכן את יכולת הליכוד להגיש בזמן את רשימתו לכנסת ה-26.