מתכוננים להסלמה? מהלך חירום אמריקאי באזור

יודעים משהו שאנחנו לא? משרד החוץ האמריקאי מצמצם נוכחות בכל הנציגיות האזוריות במזרח התיכון, ואף ממליץ לשגרירים ונציגים לקצר את כהונותיהם ולהתפנות מהאזור.

על פי דיווחים אמריקאים, הבית הלבן ומחלקת המדינה (משרד החוץ) פנו אל השגריריות באזור, והורו להן לבצע התאמות ולתכן מסגרות כיצד לתפקד בצוות מצומצם עד אפסי.

זאת בעקבות חששות מחזרה אפשרית לסכסוך עם איראן, או אפילו חשש ממתקפת פתע איראנית.

משרד החוץ אף מציע כעת לנציגים ושגרירים לקצר את כהונתם בעקבות האפשרות לחידוש הלחימה, והסיכוי שההרחקה מהאזור תימשך חודשים ארוכים או אף יותר.