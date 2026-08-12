סרוגים
חדשות בעולם

מתכוננים להסלמה? מהלך חירום אמריקאי באזור

המלחמה בין ארצות הברית ואיראן ממשיכה לקרטע, כששתי המדינות תקועות בין מסלול התנגשות לקיפאון, אך ארצות הברית מבצעת שוב מה שנראה כהכנות חירום לחזרה ללחימה

16:25
תגובות
מלחמה באיראן (אילוסטרציה AI)

יודעים משהו שאנחנו לא? משרד החוץ האמריקאי מצמצם נוכחות בכל הנציגיות האזוריות במזרח התיכון, ואף ממליץ לשגרירים ונציגים לקצר את כהונותיהם ולהתפנות מהאזור.

על פי דיווחים אמריקאים, הבית הלבן ומחלקת המדינה (משרד החוץ) פנו אל השגריריות באזור, והורו להן לבצע התאמות ולתכן מסגרות כיצד לתפקד בצוות מצומצם עד אפסי.

זאת בעקבות חששות מחזרה אפשרית לסכסוך עם איראן, או אפילו חשש ממתקפת פתע איראנית.

משרד החוץ אף מציע כעת לנציגים ושגרירים לקצר את כהונתם בעקבות האפשרות לחידוש הלחימה, והסיכוי שההרחקה מהאזור תימשך חודשים ארוכים או אף יותר.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
סקר
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו