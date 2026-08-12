יפרוש? מסי: "יש לי ספקות אם אמשיך לשחק"

מסי בדרכו להלוויה ( צילום: פרטי )

ארבעה ימים לאחר מותו של אביו, חורחה מסי, בגיל 68 ממחלה קשה, ליונל מסי שבר היום (רביעי) את שתיקתו ופרסם באינסטגרם מכתב ארוך ואישי לזכרו. מסי כתב על הקשר הקרוב ביניהם, על הרגעים האחרונים ועל הקושי לדמיין את המשך חייו ללא אביו לצדו.

״אבא, אני עדיין לא מצליח להאמין שהלכת. אני לא נופל, או יותר נכון, אני לא רוצה ליפול. קשה לי מאוד לדמיין שלא אראה אותך יותר, שלא נדבר יותר״, כתב מסי. ״אני יודע שסבלת ושזה לטובה, אבל עזבת מוקדם מדי. עדיין נשאר לנו כל כך הרבה ליהנות ממנו יחד״. בהמשך חזר מסי אל המונדיאל האחרון. לדבריו, אביו ביקש ממנו להשתתף בטורניר גם כאשר מצבו הבריאותי כבר הידרדר. ״אמרתי לך שנגיע לגמר כדי שתוכל להגיע ולראות אותי״, כתב. מסי סיפר כי לאחר כל משחק המתין לקבל הודעה מאביו, עד שהבין עד כמה מצבו קשה. ״הגענו לגמר, ואתה לא יכולת להיות שם. רציתי לזכות בגביע כדי להביא אותו אליך ולהראות לך אחד חדש. לא הצלחתי; הרגליים שלי כבר לא נתנו יותר״, הוסיף. לדברי מסי, לאחר ששב לביתו, אביו חשב שהנבחרת הפסידה את משחק הגמר בפנדלים. ״לא יכולנו לדבר על כל מה שקרה. לא יכולת ליהנות מכלום״, כתב. בהמשך הוסיף: ״לא הפכנו לאלופי העולם, אבל אין לך מושג כמה נהנינו מכל משחק ומשחק. שוב צדקת: הייתי צריך להיות שם ולשחק״.

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אחד החלקים הבולטים במכתב עסק בעתידו של מסי בכדורגל. הכוכב הארגנטינאי חשף כי מותו של אביו מעורר בו שאלות בנוגע להמשך הקריירה.

״אני לא יודע מה אעשה בלעדיך, אני לא יודע איך להמשיך. כל מה שעשיתי היה לשחק כדורגל, ועכשיו יש לי לא מעט ספקות לגבי השאלה אם אמשיך לעשות את זה עוד הרבה זמן״, כתב.

מסי הוסיף: ״היית לצדי מההתחלה; נשאר כל כך מעט עד הסוף. למה לא יכולת להחזיק מעמד עוד קצת, כדי שנוכל לסיים את זה יחד?״.

הכדורגלן תיאר את אביו כאדם שליווה אותו בכל שלבי חייו והקריירה שלו: ״היית אבא, חבר ונציג. תמיד היית האדם שהייתי צריך בכל רגע, ואף פעם לא טעית״.

את המכתב חתם מסי בפרידה אישית: ״אני אתגעגע אליך מאוד, אבל אתה תמיד תהיה נוכח, ובמיוחד בחינוך של הילדים שלי, כי אני מלמד ומגדל אותם כפי ששניכם עשיתם איתי. נוח על משכבך בשלום, ותשמור עלינו מלמעלה כפי ששמרת עלינו כאן למטה. תודה על הכול״.