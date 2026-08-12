מוביל מחאת הטייסים מצהיר: "מעדיף שבג"ץ יחליט ולא אמסלם"

אילוסטרציה ( (דובר צה"ל) )

גיא פורן, ממובילי מחאת הטייסים, השתתף בפודקאסט 'שומר סף' של גדי טאוב, והתייחס לשאלה מי גובר על מי, בית המשפט העליון על הכנסת או ההיפך.

תחילה הוא נשאל האם לגיטימי שרופאים יחליטו על שביתה בגלל חשש לעיקרון שחשוב להם. בדבריו הוא אמר: "לדעתי כשמגיעה נקודת קיצון, כל בן אדם שחושב שיש לו כוח לעצור מהלך שהוא תופס שיחרב את הדמוקרטיה בישראל, שיעשה זאת ויישא בתוצאות".

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בנוסף הוא אמר באופן מפתיע כי גם אם צד אחד מקבל רוב בכנסת, זה לא נותן לו את הלגיטימציה לקבל כל החלטה. טאוב אמר לו: "אז אתה בעצם מתנגד לדמוקרטיה".

עוד הוא אמר: "אם אני צריך להחליט, אני מעדיף שהמילה האחרונה תהיה של שופטי בית המשפט העליון ולא של הכנסת".