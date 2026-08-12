כוכבת הפופ הישראלית חושפת: "חליתי בסרטן"

כוכבת הפופ והמשפיענית אן בי שיתפה היום (רביעי) את עוקביה בגילוי אישי ומרגש במיוחד במסגרת סדרת שאלות-תשובות בחשבון האינסטגרם שלה.

כאשר נשאלה על ידי אחד העוקבים: "את מתגייסת ואם כן אז לאן?", בחרה הזמרת לשתף בסיפור האישי שלה וחשפה כי התמודדה בעבר עם המחלה הקשה: "לפני כמה שנים חליתי בסרטן, ולכן יש לי פטור מהצבא. למרות הפטור, בחרתי להתנדב כי חשוב לי מאוד לשרת ולתרום למדינה שלי".

ההחלטה של אן בי להתנדב לשירות צבאי למרות הפטור הרפואי שקיבלה מעוררת השראה רבה בקרב מעריציה ועוקביה ברשתות החברתיות, שגרפו את הפוסט בחיזוקים והודעות תמיכה.