בלי טיגון ומלאות בחלבון: קציצות טונה מושלמות לצהריים

קציצות טונה ( צילום: AI )

מחפשים ארוחת צהריים קלה להכנה, משביעה וגם עשירה בחלבון? קציצות תפוחי האדמה והטונה האלה הן בדיוק מה שאתם צריכים. הן יוצאות זהובות וקריספיות מבחוץ, רכות מבפנים, והכי חשוב - לא צריך לעמוד ולטגן אותן. מערבבים, מכניסים לתנור ויש לכם ארוחה טעימה שמתאימה גם לימים עמוסים.