בלי טיגון ומלאות בחלבון: קציצות טונה מושלמות לצהריים

מחפשים ארוחת צהריים קלה להכנה, משביעה וגם עשירה בחלבון? קציצות תפוחי האדמה והטונה האלה הן בדיוק מה שאתם צריכים. הן יוצאות זהובות וקריספיות מבחוץ, רכות מבפנים, והכי חשוב - לא צריך לעמוד ולטגן אותן. מערבבים, מכניסים לתנור ויש לכם ארוחה טעימה שמתאימה גם לימים עמוסים.
קציצות תפוחי אדמה וטונה
מצרכים
- 3 תפוחי אדמה בינוניים
- 2 קופסאות טונה מסוננות היטב
- 1 ביצה
- חצי בצל קצוץ דק
- 3 כפות פירורי לחם
- חופן פטרוזיליה קצוצה
- חצי כפית פפריקה מתוקה
- רבע כפית כמון
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- 2 כפות שמן זית
אופן ההכנה
- מבשלים את תפוחי האדמה במים עד שהם רכים.
- מסננים ומועכים לפירה.מוסיפים את הטונה המסוננת, הביצה, הבצל, פירורי הלחם, הפטרוזיליה והתבלינים ומערבבים היטב עד לקבלת תערובת אחידה.
- יוצרים מהתערובת קציצות ומסדרים על תבנית מרופדת בנייר אפייה.
- מברישים או מזלפים מעל הקציצות מעט שמן זית.
- אופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות במשך כ-25 דקות. הופכים באמצע האפייה וממשיכים עד שהקציצות זהובות וקריספיות משני הצדדים.
מגישים חם לצד סלט ירקות או טחינה. בתיאבון!