שיר חדש של ענר שפירא ז"ל בדואט עם אסתר רדא

ענר שפירא ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

יצירה חדשה של היוצר והמוזיקאי ענר שפירא ז"ל יוצאת לאור, הפעם בשיתוף עם הזמרת והיוצרת אסתר רדא ובהפקתו המוזיקלית של אורי שוחט. "למה אני חושב עלייך" הוא הסינגל השני מתוך אלבום שיתופי הפעולה של ענר, שבמסגרתו יצירות שהותיר אחריו מקבלות חיים חדשים במפגש עם אמנים ישראלים מובילים.

השיר נחשף לראשונה לקהל במסגרת אירועי "וורס" בפסטיבל ישראל, וכעת יוצא באופן רשמי. הסינגל החדש מגיע לאחר "בואי וניסע מכאן", שיתוף הפעולה עם יהודית רביץ שפתח את הפרויקט.

אסתר רדא וענר שפירא ז"ל ( יחצ )

מהקלטה אינטימית לשיר מלא את "למה אני חושב עלייך" הקליט ענר לעצמו באמצעות תוכנה בטלפון לאחר שסיים את לימודיו בתיכון, בתקופה שבה עדיין לא הקים את האולפן הביתי שבו המשיך בהמשך ליצור ולהקליט. ההקלטה הראשונית והאינטימית הזו נשמרה כפי שהקליט אותה אז, ובהמשך, כחלק מהעבודה על אלבום שיתופי הפעולה, נבחר השיר לחיבור עם אסתר רדא ועם המפיק המוזיקלי אורי שוחט. השניים התחברו מיד לטקסט, ללחן ולעולם שענר יצר. מתוך ההקלטה המקורית נולד שיר טראפ ו-R&B סוחף, שמפגיש בין נקודת המבט הצעירה, הישירה והרעננה של ענר לבין העומק והניסיון שמביאה איתה רדא. ההפקה של שוחט עוטפת את שני הקולות בגרוב עכשווי, ומחברת בין הרגש והנוגות שבטקסט לבין תנועה וקצב.

"החלום מילדות הוא בתכלס אותו דבר"

בשיר כתב ענר: "החלום מילדות הוא בתכלס אותו דבר, תן להשאיר חותם לפני שמת אוטוטו". ענר השאיר את החותם שלו בעולם, גם במעשיו וגם ביצירה שלו. המוזיקה שהותיר אחריו ממשיכה לצאת לאור, לפגוש קהלים חדשים ולהמשיך את הנוכחות שלו בעולם.

רדא לא הסתפקה בהצטרפות לביצוע, אלא גם הוסיפה לשיר מילים חדשות בהשראת הטקסט שהותיר ענר. בין היתר כתבה את השורה "ובתוך כל זה אני לא מפסיק לחשוב עלייך", ובהמשך את המילים: "אפ'חד לא אשם שוב זה מתנגן / הגיע זמן לסיים בלעדייך / אבל שלם".

כך הפכה הקלטה שענר יצר לבדו בטלפון לדואט של ממש. שני קולות שנוצרו בזמנים שונים נפגשים בתוך יצירה אחת, ומנהלים ביניהם שיחה על אהבה, געגוע, פרידה והיכולת להמשיך הלאה. החיבור בין ענר לרדא מעניק לשיר רובד חדש, ובו בזמן שומר את קולו ואת נקודת המבט המקורית שלו במרכז.

גיבור ישראל ויוצר

ענר שפירא ז"ל, שנפל ב-7 באוקטובר לאחר שהציל את חייהם של רבים במיגונית ליד רעים והדף רימונים שהושלכו לתוכה, הפך לסמל של גבורה. לצד סיפורו כלוחם, היה ענר יוצר, מוזיקאי ואמן, שכתב והלחין מתוך עולם פנימי עשיר ועסק ביצירתו באהבה, בחברה הישראלית, ביחסים בין אנשים ובשאלות שהעסיקו אותו כצעיר וכאמן.

לאחר מותו פועלת משפחתו להוציא לאור את היצירה שהותיר אחריו ולאפשר לקולו להמשיך להישמע. במסגרת זו יצאו האלבומים "מבוא לענרכיזם" ו"מחפש אהבה", ובהמשך נולד אלבום שיתופי הפעולה הנוכחי. בניגוד לאלבומים הקודמים, הפרויקט החדש יוצא בהדרגה, סינגל אחר סינגל, כאשר בכל יצירה מתארח אמן ישראלי אחר לצד קולו של ענר.

"זו זכות גדולה להנציח את ענר ואת היצירה שלו. זו מלאכה מורכבת ומאתגרת להפיק שיר עם אדם שאיננו. השתדלנו, אורי שוחט ואני, לפאר את היצירה בלי לכפות את עצמינו מידי, אבל גם לא לפחד כי יצירה מחייבת מידת חופש. אני שמחה על התוצאה ובעיקר שהמשפחה אוהבת", אמרה אסתר רדא.