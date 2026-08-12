צחי הלוי על אשתו לוסי אהריש: "אי אפשר להתווכח עם רגשות"

צחי הלוי ( צילום: פלאש 90 )

הקרבה על הרחבה ב"רוקדים עם כוכבים" לא פעם מעוררת שאלות גם מחוץ לסטודיו. שעות ארוכות של חזרות, ריקודים צמודים והרבה זמן משותף עם הפרטנרית המקצועית – וכשבן או בת הזוג צופים מהצד, סוגיית הקנאה כמעט מתבקשת.

הפעם מי שהתייחס לנושא הוא צחי הלוי, שמתחרה בתוכנית ורוקד לצד הרקדנית מינסול. הלוי נשאל על הקנאה שיכולה להתעורר אצל אשתו, לוסי אהריש, בעקבות הקרבה שנוצרת במהלך החזרות והריקודים. צפו בראיון של צחי הלוי

"אם זה היה הפוך, גם אני הייתי מקנא"

הלוי לא ניסה לבטל את התחושות והודה שהוא בהחלט יכול להבין מאיפה הן מגיעות. "אי אפשר להתווכח עם רגשות ועם מה שזה", אמר. "בסוף יש סיטואציה, יש איזושהי אינטנסיביות. אנחנו נמצאים הרבה זמן ביחד בסטודיו ורוקדים".

בהמשך הודה כי אם התפקידים היו מתחלפים, גם עבורו הסיטואציה לא בהכרח הייתה פשוטה. "בוא נגיד שאם זה היה הפוך, גם אני הייתי... הייתי מקנא", אמר.

הדברים מגיעים על רקע השיח שמתעורר לא פעם סביב הזוגות ב"רוקדים עם כוכבים", שנדרשים לבלות שעות ארוכות יחד ולהציג על הרחבה כימיה וקרבה - בזמן שבני הזוג שלהם צופים מהצד.