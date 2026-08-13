איך להיות "השופטים של עצמנו" ולבחור באמת?

בפרשת השבוע, פרשת שופטים, התורה מלמדת אותנו כיצד להקים מערכת משפט וצדק – שופטים ושוטרים שדואגים שכולם ינהגו בהגינות וביושר, כפי שציוותה התורה: "צדק צדק תרדוף".

אבל איך המסר הגדול והחשוב הזה מתחבר לעולם של הילדים?

משחקים, הגינות ויושר פנימי

כשמשחקים יחד – בין אם בבית, בחצר או במשחקי קופסה – כולנו רוצים ליהנות. אך ללא כללים והגינות, המשחק והחיים עצמם יכולים להפוך במהירות לבלגן אחד גדול.

המסר המרכזי של הפרשה עבור הילדים הוא שלא חייבים לחכות לשופט חיצוני שיבוא ויגיד לנו מה לעשות או איך להתנהג. כל אחד ואחת מאיתנו יכול להיות "השופט של עצמו":

להודות בטעות: להכיר בכך שטעינו ולדעת לקחת אחריות.

להכיר בכך שטעינו ולדעת לקחת אחריות. לבחור בדרך הישרה: להיות אמיתיים וכנים עם עצמנו ועם החברים.

להיות אמיתיים וכנים עם עצמנו ועם החברים. להבין שהאמת משחררת: גם אם לפעמים יש פיתוי קטן לרמות או להציץ במשחק – זה לא באמת כיף לנצח כשמרמים. האמת וההגינות הן הדבר המשחרר והמהנה ביותר.

פרשת השבוע שלי עם אביה

כתיבה והגשה : אביה הרנוי

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.

עריכה: דוד והבה. עיצוב: יולה ינקלביץ.