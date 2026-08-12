ניר ברקת מודה: ארצה להיות ראש הממשלה

ניר ברקת ( ללא קרדיט )

שר הכלכלה ניר ברקת סיפק הצהרה כפולה ומסקרנת בנוגע לעתיד הפוליטי: הוא הביע תמיכה בהגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות, ובהמשך לא שלל את האפשרות שיתמודד בעצמו על ראשות הממשלה ביום שאחרי בנימין נתניהו.

הדברים נאמרו בריאיון לאלי גוטהלף בפודקאסט "כיכר FM" מבית "כיכר השבת", על רקע הדיווח של עמית סגל שלפיו ברקת ניסה להדיח את ראש הממשלה נתניהו. השיחה החלה כאשר ברקת נשאל אם בשלב מסוים חש תחושת מיצוי בתקופתו כראש עיריית ירושלים. "כן, עשר שנים", השיב. "תראה, מה שלא עושים בשתי קדנציות, לא עושים בשלוש וארבע".

גוטהלף שאל את ברקת אם הוא מחיל את אותו העיקרון גם על ראשות הממשלה. ברקת השיב בחיוב: "בתפיסת עולמי, כן. אני חושב שלמדנו בצה״ל, קוראים לזה בצה״ל, בתי הקברות מלאים באנשים שאי אפשר בלעדיהם. זה בריא, יותר נכון לעשות את זה, אבל אני זורם".

בשלב הזה נשאל ברקת באופן מפורש: "זאת אומרת, אם היה באמת הצעת חוק של להגביל שתי קדנציות, זה משהו שהיית תומך?". שר הכלכלה השיב בבירור: "כן, הייתי, כן".

מיד לאחר התמיכה בהגבלת הכהונה, הציב בפניו גוטהלף את השאלה הפוליטית הישירה: "בסוף המסע הזה, ניר ברקת ראש ממשלת ישראל?"

ברקת הדגיש תחילה את תמיכתו בנתניהו, אך לא סגר את הדלת בפני האפשרות שיתמודד על התפקיד בעתיד: "א', יש לנו ראש ממשלה ואני תומך בו ואני אעשה הכל בשביל לעזור לו. דבר איתי יום אחרי, נדבר".

גוטהלף השיב: "אז התשובה היא כן?", וברקת לא הכחיש, אלא אמר: "זה תלוי בציבור".

נתניהו וברקת ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

אמש (שלישי) חשף הפרשן הפוליטי עמית סגל בנוגע למהלך שלטענתו הוביל ברקת בניסיון להחליף את נתניהו. לפי סגל, ההתארגנות החלה כבר באוקטובר 2023, אז קיים ברקת התייעצויות אינטנסיביות עם יועציו, במטרה להדיח את נתניהו ולהביא למינויו לראשות הממשלה.

לדברי סגל, מי שחשף את ההתארגנות בפני נתניהו היה השר חיים כץ. "ביום האחרון של נובמבר 2023 מגיע חיים כץ לנתניהו ומספר לו על הפוטש", כתב. לפי סגל, לאחר שנודע לו על המהלך החל נתניהו לפעול לפירוקו: "נתניהו מפרק אותו, בין היתר בשיחות תחזוק, קידומים ובשיגור אחד המורדים לתפקיד בחו״ל".

עמית סגל מטיל פצצה: הוא ניסה להדיח את נתניהו

סגל טען כי בין אוקטובר 2023 למרץ 2024 ניסה ברקת לפעול נגד הממשלה מכמה כיוונים. לדבריו, הוא ניסה להפיל את התקציב, יצא נגד הממשלה מימין ובהמשך ניסה לאגף אותה משמאל. הפרשן תיאר את המהלך כ"יקר, מגושם וכושל".

עוד נטען כי ברקת נפגש באותה תקופה עם שרים, חברי כנסת ואנשי תקשורת, וניסה לשכנע אותם כי הוא האדם המתאים להנהיג את המדינה. "בין לבין נפגש עם שרים, ח״כים ואנשי תקשורת, אני לא אחד מהם, והסביר להם למה רק הוא יכול להושיע את המדינה", כתב סגל, והוסיף: "המדינה למרבה ההפתעה לא השתכנעה".

לפי סגל, לאחר שהמהלך פורק וברקת נכשל במאבק, ניסה השר לחזק את מעמדו בקרב מתפקדי הליכוד באמצעות קרן התביעות נגד ערוץ 12. גם המהלך הזה, לטענתו, לא זכה להצלחה משמעותית.